 ¿Ritual de limpieza o de malos augurios? Qué significa quemar un papel con el nombre de una persona
Qué son y cómo se practican los rituales de bloqueo, según los creyentes.

Una práctica que todos tienen al alcance de la mano.
Hace 1 Hs

Es habitual que las personas pongan en práctica diferentes rituales de limpieza. Sin embargo, hay uno cuya motivación para poner en práctica genera controversia. Se trata de escribir el nombre de una persona en un papel y luego quemarlo. Pero, ¿qué significa realmente este acto?

Muchos se debaten entre dos teorías. Por un lado, quienes afirman que quemar es una forma de dejar ir. Esto, a su vez, tiene una doble variante: la que indica que es simplemente el fin de la relación con la persona cuyo nombre se escribió, y la que indica que es para afectar a alguien.

Por otra parte, legedariamente se creyó en el fuego como un elemento de purificación. De hecho es y fue utilizado en muchas culturas. Incluso antiguamente se utilizaban las piras, una especie de hogueras gigantes para quemar los cuerpos de las personas fallecidas y honrarlas.

Para qué se quema el nombre de una persona

La teoría que más hondo caló entre los creyentes explica que se trata de una especie de hechizo blanco que no busca perjudicar a nadie. En algunos rituales se utiliza con la intención de unirnos a alguien de quien queremos estar cerca. Este postulado, sin embargo, tiene sus detractores.

La incineración de un nombre también tiene como objetivo limpiar las malas energías de esa persona. Otros sostienen que se usa para alejar las envidias de las personas cuyos nombres se escriben. En esta última variante, este ritual se denomina ritual de bloqueo y busca impedir que los demás nos afecten.

Cómo es el ritual de bloqueo

Según quienes creen, esta práctica no busca hacer un espejo de lo que queremos evitar. Es decir, las intenciones nunca deben ser perjudicar a otras personas. Un modo de realizarlo es escribir en un papel blanco siete veces el nombre de quien nos provoca sentimientos negativos.

En el mismo papel se debe describir, también siete veces, el sentimiento que nos genera y las sensaciones que nos produce su presencia o su contacto. Finalmente debe doblarse y quemarse. Las cenizas deben tirarse en un lugar con tierra para "sepultar" esas malas energías. Pero también sirve para evitar cualquier accidente doméstico.

