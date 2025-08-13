Se repavimentó la ruta provincial 329, clave para el sur de la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó ayer la inauguración de la obra de recuperación y mantenimiento integral de la Ruta Provincial N° 329, en el tramo que une las localidades de Concepción (Ruta nacional 38) y Monteagudo (Ruta nacional 157), atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca. El trabajo, que tuvo un plazo efectivo de cinco meses, demandó una inversión de $ 3.900 millones. La intervención, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con personal y equipos propios, se desarrolló a lo largo de 33,8 kilómetros.
En total, se colocaron 120 señales verticales, se ejecutaron 34 kilómetros de señalización horizontal y se recuperaron banquinas en ambos lados del camino por la misma extensión. También se realizaron tareas de limpieza sobre 102 hectáreas.
“Hoy estamos en el departamento de Simoca, en la jurisdicción de Ciudacita. Agradezco a Luis Delgado, a su delegado comunal y a cada uno de los vecinos que han venido de diferentes jurisdicciones a acompañarnos. En enero, en Monteagudo, anunciamos la realización de la Ruta 329, que une la Ruta Nacional 157 con la 38, desde Monteagudo hasta Concepción. Durante muchos años los vecinos la solicitaron y hoy la estamos entregando”, indicó el mandatario. Según el gobernador, esta obra permite darle más conectividad a las economías regionales, fomentar el turismo y, sobre todo, mejorar la seguridad vial. “Es una ruta nueva, ensanchada, con alumbrado público, señalización horizontal y vertical. Fue realizada íntegramente por administración de Vialidad Provincial, con el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y sus trabajadores”, puntualizó.
Último tramo
El titular del Poder Ejecutivo destacó que “a pesar de la situación económica nacional, avanzamos con obras como esta, administrando eficientemente los recursos. En los próximos días vamos a inaugurar el último tramo, en Concepción, que ejecutamos junto al municipio. Debemos priorizar el bienestar de la gente por encima de las cuestiones políticas. Quienes integramos este espacio político debemos estar dispuestos a ponernos al frente de lo que sea necesario para sacar a Tucumán adelante”.
“Celebro que una repartición pública, con empleados públicos y por administración, haya concretado una obra que significa crecimiento y turismo. Esto se logra gracias a la gestión del gobernador y su equipo, en un contexto en el que Nación no envía los fondos que corresponden. Con una administración eficiente, Tucumán sigue creciendo”, dijo, por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo.
En tanto, el ministro del Interior, Darío Monteros, señaló que “se trata de una obra emblemática para esta zona y para quienes la transitan desde otras provincias. Facilita la producción y el turismo. Se concretó con recursos propios y superávit fiscal, destinados a obras, salud, educación y seguridad. Lejos de desarmar organismos como Vialidad, los fortalecemos”.