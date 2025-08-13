Se repavimentó la ruta provincial 329, clave para el sur de la provincia

“Hoy estamos en el departamento de Simoca, en la jurisdicción de Ciudacita. Agradezco a Luis Delgado, a su delegado comunal y a cada uno de los vecinos que han venido de diferentes jurisdicciones a acompañarnos. En enero, en Monteagudo, anunciamos la realización de la Ruta 329, que une la Ruta Nacional 157 con la 38, desde Monteagudo hasta Concepción. Durante muchos años los vecinos la solicitaron y hoy la estamos entregando”, indicó el mandatario. Según el gobernador, esta obra permite darle más conectividad a las economías regionales, fomentar el turismo y, sobre todo, mejorar la seguridad vial. “Es una ruta nueva, ensanchada, con alumbrado público, señalización horizontal y vertical. Fue realizada íntegramente por administración de Vialidad Provincial, con el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y sus trabajadores”, puntualizó.