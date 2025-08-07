Ruta Provincial 329: repavimentación, señalización y una inversión de $5.000 millones para el sur tucumano

El Gobierno provincia avanza con una obra estratégica para el sur de Tucumán. A través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, encabezado por Marcelo Nazur, y con ejecución de la Dirección Provincial de Vialidad, está próxima a concluir la repavimentación y señalización de más de 40 kilómetros de la Ruta Provincial N°329, una vía esencial para la conectividad y el desarrollo regional.