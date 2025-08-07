Ruta Provincial 329: repavimentación, señalización y una inversión de $5.000 millones para el sur tucumano

El Gobierno provincia avanza con una obra estratégica para el sur de Tucumán. A través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, encabezado por Marcelo Nazur, y con ejecución de la Dirección Provincial de Vialidad, está próxima a concluir la repavimentación y señalización de más de 40 kilómetros de la Ruta Provincial N°329, una vía esencial para la conectividad y el desarrollo regional.
La intervención alcanza tanto zonas rurales como urbanas, beneficiando directamente a más de 25.000 vecinos de Monteagudo, Ciudacita, Medinas, Simoca y Concepción. La inversión, que ronda los $5.000 millones, se realiza íntegramente con fondos provinciales.
En Monteagudo, los trabajos -que incluyen repavimentación, hormigonado, pintura y señalización- se encuentran en su etapa final. En Concepción, en tanto, las obras muestran importantes avances sobre los tres kilómetros que corresponden al tramo urbano.
“Era una obra clave para los vecinos y productores”, destacó el ministro Nazur. “Esta inversión provincial forma parte del plan de mejora que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo, quien nos instruyó para avanzar en la reconstrucción integral de esta vía”, añadió.
La Ruta Provincial 329 cumple un rol fundamental en el tránsito productivo y comercial del sur tucumano. Su recuperación mejora la seguridad vial, facilita la circulación diaria de los vecinos y potencia la salida de la producción agrícola e industrial hacia los principales centros de consumo.
“El objetivo fue dejar una ruta reparada a nueva, con todos los elementos necesarios de seguridad y conectividad, tanto en su paso urbano como rural”, subrayó Nazur.