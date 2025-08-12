Siguen las aventuras de los All Blacks en Argentina: la insólita escena que protagonizaron en Buenos Aires

En su estadía en Buenos Aires para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, los All Blacks volvieron a ser noticia fuera de la cancha. Esta vez, por una escena inesperada y solidaria: tres jugadores del seleccionado neozelandés intervinieron para liberar una camioneta que había quedado atascada en el centro porteño.
El episodio ocurrió este martes en una transitada calle de la ciudad. El vehículo, por motivos que no trascendieron, terminó con su parte trasera montada sobre uno de los postes que separan la calzada de la vereda. Al notar la situación, Damian McKenzie y los hermanos Beauden y Jordie Barrett se acercaron sin dudarlo. Con una coordinación impecable, uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Entre los tres, levantaron y empujaron el auto hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de transeúntes y automovilistas.
Jugadores de los All Blacks ayudaron a levantar un auto en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/g95FVxDdZj— Corta (@somoscorta) August 12, 2025
La imagen de los imponentes rugbiers levantando el vehículo rápidamente se volvió viral, sumándose a la lista de anécdotas que el equipo acumula en su paso por Argentina. Días atrás, varios integrantes habían visitado La Bombonera para presenciar el clásico entre Boca y Racing, mezclándose con los hinchas y cantando al ritmo de la tribuna.
No es la primera vez que el conjunto neozelandés protagoniza un gesto similar. Durante una gira en Francia, hace dos años, también ayudaron a mover una camioneta que bloqueaba el paso de su autobús.
El plantel continúa entrenándose en Buenos Aires de cara al primer choque con Los Pumas, que será este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La revancha se disputará una semana después, en el estadio Amalfitani de Vélez.