Siguen las aventuras de los All Blacks en Argentina: la insólita escena que protagonizaron en Buenos Aires

El episodio ocurrió este martes en una transitada calle de la ciudad. El vehículo, por motivos que no trascendieron, terminó con su parte trasera montada sobre uno de los postes que separan la calzada de la vereda. Al notar la situación, Damian McKenzie y los hermanos Beauden y Jordie Barrett se acercaron sin dudarlo. Con una coordinación impecable, uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Entre los tres, levantaron y empujaron el auto hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de transeúntes y automovilistas.