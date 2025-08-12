Netflix prepara su serie sobre Moria Casán: dos actrices confirmadas y una que quedó afuera

En el mismo espacio, Roth reveló que Griselda Siciliani será la encargada de dar vida a Moria en la segunda parte de la serie. Además, sorprendió al contar que la producción había pensado en Lali Espósito para la etapa juvenil, pero la cantante no pudo aceptar por su agenda, que incluye la grabación de La Voz Argentina (Telefe) y su gira musical. “En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, explicó.