 Netflix prepara su serie sobre Moria Casán: dos actrices confirmadas y una que quedó afuera
La vida de “La One” llegará a la pantalla en una ambiciosa producción que recorrerá tres etapas de su carrera.

MORIA CASÁN. La diva argentina tendrá su biopic en Netflix.
Hace 1 Hs

El fenómeno de las bioseries sigue sumando figuras de peso y, tras los proyectos dedicados a Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona, Netflix puso en marcha la producción que narrará la vida de Moria Casán. La ficción estará dividida en tres etapas, con una actriz distinta en cada una, y ya tiene a dos de ellas confirmadas.

En el streaming Ángel Responde (Bondi Live), Cecilia Roth confirmó que interpretará a la ex vedette en su etapa más reciente, retratando su presente y los últimos capítulos de su historia. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, declaró con entusiasmo, y la definió como “encantadora e inteligente”.

En el mismo espacio, Roth reveló que Griselda Siciliani será la encargada de dar vida a Moria en la segunda parte de la serie. Además, sorprendió al contar que la producción había pensado en Lali Espósito para la etapa juvenil, pero la cantante no pudo aceptar por su agenda, que incluye la grabación de La Voz Argentina (Telefe) y su gira musical. “En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, explicó.

La reacción de Moria no tardó en llegar. Desde su cuenta en X, celebró: “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”. La producción está en manos de About Entertainment, responsable de títulos como Cromañón y El Presidente, aunque desde la compañía mantienen un estricto hermetismo.

Su manager, Maxi Cardaci, fue contundente: “Con Netflix hay confidencialidad y solo podemos decir que será una serie ficción y que Moria está mega mega feliz con este proyecto”. Incluso, la propia Casán compartió en Instagram un posteo de la plataforma con un mensaje fiel a su estilo: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”.

En redes, los fanáticos celebraron la noticia y recordaron momentos icónicos de la diva, desde frases como “el decorado se calla” hasta su lengua filosa que marcó a fuego la cultura popular argentina. Aunque aún falta confirmar a la actriz que interpretará a la Moria más joven, la expectativa es alta: el desafío será capturar su magnetismo, carisma y capacidad de romper moldes, en lo que promete ser una de las series argentinas más esperadas del año.

Comentarios