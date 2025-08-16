Salud auditiva: estos son los tres errores más comunes que dañan el oído con el paso del tiempo

Más allá del envejecimiento natural, la exposición continua a sonidos de alta intensidad es una de las principales causas de pérdida auditiva. La doctora Dunia Abdul-Aziz, de Harvard Medical School, advierte que incluso una única explosión o un evento con ruido extremo puede generar daños irreversibles en el oído interno. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el daño es acumulativo: años de conciertos, el uso de maquinaria pesada, fuegos artificiales o actividades con música fuerte terminan afectando la audición, informó The New York Times, consignó La Nación.