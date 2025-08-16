 Aceite de cocina usado: cinco formas fáciles y seguras de reutilizarlo en casa
Aceite de cocina usado: cinco formas fáciles y seguras de reutilizarlo en casa

Un litro de aceite puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. Expertos alertan sobre su impacto y proponen alternativas sustentables para darle una segunda vida.

Hace 4 Hs

El aceite de cocina es un ingrediente infaltable en los hogares argentinos, pero su uso y descarte inadecuados generan un problema ambiental de gran escala. Según el Ministerio para la Transición Ecológica de España, un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. En Argentina, un informe de la Universidad Nacional de La Plata advierte que su vertido en desagües provoca obstrucciones, daños en cañerías y colapso de sistemas cloacales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también alerta que los residuos de cocina, como el aceite, afectan gravemente la biodiversidad. Por eso, reciclarlo no solo es una forma de reducir el impacto ambiental, sino también una oportunidad para aprovecharlo en usos creativos y útiles dentro del hogar.

Los especialistas recomiendan no reutilizar el aceite de girasol o maíz más de tres veces para cocinar, y el de oliva, hasta cinco, siempre que se filtre bien. Cambios en el color, formación de espuma, olor rancio o textura espesa son señales de que ya no es apto para consumo.

Cinco ideas para reciclar el aceite usado en casa

Estas alternativas permiten reducir residuos, ahorrar dinero y adoptar un estilo de vida más sustentable.

1. Elaborar jabón casero

El aceite filtrado puede transformarse en jabón artesanal combinándolo con soda cáustica y agua. Se pueden añadir aceites esenciales o ralladura de limón para aromatizar. Es clave trabajar con guantes y protección ocular, en un espacio ventilado. El jabón necesita entre tres y cuatro semanas de curado antes de usarse para lavar ropa, utensilios o superficies.

2. Crear velas o antorchas

Con aceite filtrado, un frasco de vidrio, una mecha de algodón y aceites esenciales se pueden fabricar velas caseras. Para antorchas exteriores, basta con una tapa metálica perforada para la mecha. Son duraderas, recargables y perfectas para balcones, patios o terrazas.

3. Lubricar bisagras y herrajes

En emergencias, el aceite usado puede servir para lubricar bisagras, cerraduras o pernos con fricción. Es importante colarlo bien para evitar que las impurezas dañen los mecanismos.

4. Proteger y dar brillo a la madera

Aplicar una capa fina de aceite usado sobre madera sin barniz ayuda a nutrirla y protegerla de la humedad. Es ideal para muebles de jardín y superficies expuestas al sol. El aceite de oliva es especialmente efectivo, aunque su aroma puede ser fuerte en interiores.

5. Preparar exfoliantes naturales

Mezclar café molido con aceite filtrado crea una pasta exfoliante para rostro y cuerpo. También se puede reemplazar el café por azúcar o sal marina. Se aplica con masajes circulares y se retira con agua tibia y jabón, dejando la piel suave y renovada.

Reciclar el aceite de cocina no solo reduce su impacto ambiental, sino que también permite obtener productos útiles y económicos para el hogar, contribuyendo a un consumo más consciente y responsable.

