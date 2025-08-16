Aceite de cocina usado: cinco formas fáciles y seguras de reutilizarlo en casa

El aceite de cocina es un ingrediente infaltable en los hogares argentinos, pero su uso y descarte inadecuados generan un problema ambiental de gran escala. Según el Ministerio para la Transición Ecológica de España, un solo litro de aceite usado puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. En Argentina, un informe de la Universidad Nacional de La Plata advierte que su vertido en desagües provoca obstrucciones, daños en cañerías y colapso de sistemas cloacales.