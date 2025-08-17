 Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa
La tradición cuenta que, durante una invasión tártara a Kiev, salvó de un incendio el Santísimo Sacramento y una imagen de la Virgen, huyendo milagrosamente con ambos objetos.

Hace 3 Hs

Cada 17 de agosto, la Iglesia católica celebra en su santoral a San Jacinto de Cracovia, sacerdote dominico y uno de los grandes evangelizadores de Europa oriental durante el siglo XIII. Nacido hacia 1185 en la actual Polonia, Jacinto provenía de una familia noble y estudió en las universidades de Cracovia y Bolonia. En Roma conoció a Santo Domingo de Guzmán y se unió a la naciente Orden de Predicadores.

Su labor misionera lo llevó a recorrer Polonia, Lituania, Rusia y otras regiones, fundando conventos y extendiendo la fe en zonas aún poco cristianizadas. La tradición cuenta que, durante una invasión tártara a Kiev, salvó de un incendio el Santísimo Sacramento y una imagen de la Virgen, huyendo milagrosamente con ambos objetos.

Falleció en Cracovia el 15 de agosto de 1257, y fue canonizado en 1594. Es patrono de Polonia, Lituania y de quienes emprenden viajes misioneros.

El santoral del 17 de agosto recuerda también a San Mamante, mártir; Santa Clara de Montefalco y San Elías el Joven.

