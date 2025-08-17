Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Cada 17 de agosto, la Iglesia católica celebra en su santoral a San Jacinto de Cracovia, sacerdote dominico y uno de los grandes evangelizadores de Europa oriental durante el siglo XIII. Nacido hacia 1185 en la actual Polonia, Jacinto provenía de una familia noble y estudió en las universidades de Cracovia y Bolonia. En Roma conoció a Santo Domingo de Guzmán y se unió a la naciente Orden de Predicadores.