Santoral del 12 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy

Este 12 de agosto la Iglesia Católica recuerda y honra la memoria de numerosos santos y beatos que dieron testimonio de fe a lo largo de los siglos. A continuación, presentamos los más destacados:
Santa Hilaria de Augsburgo y compañeras
La figura central del día es Santa Hilaria de Augsburgo, una madre que vivió en el siglo IV y que, junto a sus criadas Digna, Euprepia y Eunomia, sufrió el martirio por su fe. Mientras oraba frente al sepulcro de su hija Santa Afra, fueron quemadas por paganos en Augsburgo alrededor del año 304 .
Otros mártires y santos conmemorados
La jornada incluye también a santos como:
San Aniceto de Nicomedia, mártir del siglo IV .
Santa Eunomia, Santa Euprepia (compañeras de Hilaria), y Santa Felicísima y San Graciliano de Faleria, mártires de aquella época .
San Porcaro y compañeros, mártires del siglo VIII, en la isla de Lérins .
San Euplo de Catania, diácono y mártir del siglo IV, celebrado por su valentía al proclamar su fe frente a la persecución de Diocleciano .
Beatos contemporáneos y figuras especiales
Beato Carlos Leisner, presbítero y mártir, quien fue ordenado sacerdote en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial .
Beato Antonio Perulles Estívill, sacerdote y mártir; junto con otros como Inocencio XI, papa, cuya memoria también se celebra este día .
Nota destacada del calendario litúrgico
Según el Vatican News, este día se recuerda especialmente a Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa y cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María, así como al Beato Inocencio XI, papa del siglo XVII, reconocido por sus esfuerzos reformistas y su rol en la defensa de Europa contra el avance otomano .