Santoral del 12 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy

Santa Hilaria de Augsburgo y compañeras

La figura central del día es Santa Hilaria de Augsburgo, una madre que vivió en el siglo IV y que, junto a sus criadas Digna, Euprepia y Eunomia, sufrió el martirio por su fe. Mientras oraba frente al sepulcro de su hija Santa Afra, fueron quemadas por paganos en Augsburgo alrededor del año 304 .