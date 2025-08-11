 Santoral del 12 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy
Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 12 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy

Este santoral nos recuerda el valor, la convicción y la entrega de quienes, en diferentes tiempos y lugares, entregaron su vida por convicción religiosa. Desde mártires antiguos hasta líderes espirituales más recientes, su memoria sigue inspirando esperanza y fortaleza en la fe.

Hace 3 Hs

Este 12 de agosto la Iglesia Católica recuerda y honra la memoria de numerosos santos y beatos que dieron testimonio de fe a lo largo de los siglos. A continuación, presentamos los más destacados:

Santa Hilaria de Augsburgo y compañeras

La figura central del día es Santa Hilaria de Augsburgo, una madre que vivió en el siglo IV y que, junto a sus criadas Digna, Euprepia y Eunomia, sufrió el martirio por su fe. Mientras oraba frente al sepulcro de su hija Santa Afra, fueron quemadas por paganos en Augsburgo alrededor del año 304 .

Otros mártires y santos conmemorados

La jornada incluye también a santos como:

San Aniceto de Nicomedia, mártir del siglo IV .

Santa Eunomia, Santa Euprepia (compañeras de Hilaria), y Santa Felicísima y San Graciliano de Faleria, mártires de aquella época .

San Porcaro y compañeros, mártires del siglo VIII, en la isla de Lérins .

San Euplo de Catania, diácono y mártir del siglo IV, celebrado por su valentía al proclamar su fe frente a la persecución de Diocleciano .

Beatos contemporáneos y figuras especiales

Beato Carlos Leisner, presbítero y mártir, quien fue ordenado sacerdote en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial .

Beato Antonio Perulles Estívill, sacerdote y mártir; junto con otros como Inocencio XI, papa, cuya memoria también se celebra este día .

Nota destacada del calendario litúrgico

Según el Vatican News, este día se recuerda especialmente a Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa y cofundadora de la Orden de la Visitación de Santa María, así como al Beato Inocencio XI, papa del siglo XVII, reconocido por sus esfuerzos reformistas y su rol en la defensa de Europa contra el avance otomano .

Temas Santa MaríaIglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes
5

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Comienza una semana completa de paro en la UNT
6

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

Comentarios