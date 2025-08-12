Pusineri hizo el primer cambio antes del partido: insólito viaje de Atlético Tucumán rumbo a Salta

Esta previsto que la delegación se hospede en el Hotel de la Liga, una vez que llegue a la "Linda". Mientras tanto, en la Liga Tucumana continuó la venta de entradas hasta las 17. Se espera que al menos 10.000 hinchas acompañen al “Decano” en Salta, en el cruce de octavos de final de la Copa Argentina. Mañana se venderán tickets en la boletería sur (para los simpatizantes de Atlético) del estadio Padre Martearena a partir de las 13 hasta las 17.