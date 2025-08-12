Miguel Brizuela, el muro de Atlético Tucumán, listo para el duelo con Newell’s en la Copa Argentina

La Copa Argentina le pone delante a Newell’s y, con ella, una de esas noches en las que no hay margen para el error. Es un mata-mata, como lo definió él mismo, un escenario en el que una pelota dividida puede valer tanto como un gol. “Tenemos que prepararnos psicológicamente porque va a ser muy difícil”, advierte. En su voz no hay temor, sino esa calma que sólo tienen los que entienden que la batalla empieza en la cabeza.