El dólar oficial cayó $5 en el Banco Nación y alcanzó el valor más bajo desde fines de julio

En paralelo, el gobierno de Milei podría acudir a privatizaciones o buscar nuevo financiamiento del sector privado, aunque algunos economistas, como Matías Rajnerman, ven esto último poco probable en el actual contexto. En su opinión, la acumulación vía compras en el mercado cambiario (MULC) seguiría siendo el núcleo de la estrategia. Además, advirtió que si el BCRA vende divisas en el techo de la banda, estas se descuentan del objetivo de reservas, lo cual relaja aún más la meta.