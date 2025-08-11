 Dólar "blue" hoy: subió a $1.335 y volvió a superar al mayorista después de ocho ruedas
Secciones
EconomíaDolar hoy

Dólar "blue" hoy: subió a $1.335 y volvió a superar al mayorista después de ocho ruedas

Cómo evolucionó la divisa extranjera este 11 de agosto.

Dólar.
Hace 2 Hs

El dólar blue cerró este lunes en $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, marcando una suba de $10 respecto al viernes. Con este movimiento, el tipo de cambio paralelo volvió a superar al dólar oficial mayorista por primera vez en ocho jornadas, con una brecha positiva del 1%.

Cotización del dólar oficial mayorista

En el segmento mayorista, referencia clave para el comercio exterior, el dólar bajó $4 y finalizó a $1.322.

Dólar MEP y CCL: leves variaciones

Dólar MEP: $1.324,54, con una brecha de 0,2% frente al mayorista.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.327,50, con una diferencia del 0,4%.

Dólar tarjeta y dólar ahorro

El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, cotizó a $1.735,50. Este mismo valor se aplica al dólar ahorro o solidario.

Dólar cripto y cotización de Bitcoin

Dólar cripto: $1.334,35, según la plataforma Bitso.

Bitcoin: u$s118.835, de acuerdo con datos de Binance.

Mercado de futuros

Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos: el tramo más corto bajó, septiembre se mantuvo sin cambios y los plazos largos subieron. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.356 para finales de agosto y de $1.504,50 para diciembre.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comentarios