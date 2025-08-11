Dólar "blue" hoy: subió a $1.335 y volvió a superar al mayorista después de ocho ruedas

El dólar blue cerró este lunes en $1.315 para la compra y $1.335 para la venta, marcando una suba de $10 respecto al viernes. Con este movimiento, el tipo de cambio paralelo volvió a superar al dólar oficial mayorista por primera vez en ocho jornadas, con una brecha positiva del 1%.
Cotización del dólar oficial mayorista
En el segmento mayorista, referencia clave para el comercio exterior, el dólar bajó $4 y finalizó a $1.322.
Dólar MEP y CCL: leves variaciones
Dólar MEP: $1.324,54, con una brecha de 0,2% frente al mayorista.
Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.327,50, con una diferencia del 0,4%.
Dólar tarjeta y dólar ahorro
El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias, cotizó a $1.735,50. Este mismo valor se aplica al dólar ahorro o solidario.
Dólar cripto y cotización de Bitcoin
Dólar cripto: $1.334,35, según la plataforma Bitso.
Bitcoin: u$s118.835, de acuerdo con datos de Binance.
Mercado de futuros
Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos: el tramo más corto bajó, septiembre se mantuvo sin cambios y los plazos largos subieron. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.356 para finales de agosto y de $1.504,50 para diciembre.