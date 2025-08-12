 Santoral del 13 de agosto: la vida de quienes encarnaron la fe con valentía
Santoral del 13 de agosto: la vida de quienes encarnaron la fe con valentía

Sus historias inspiran valores como valentía, humildad, fidelidad y entrega total.

San Hipólito mártir Tríptico pintado por Dirk Bouts
Hace 1 Hs

El santoral del 13 de agosto ofrece una ventana a distintas épocas y modos de vivir la fe, desde el siglo III hasta el XVII, invitándonos a reflexionar en cómo cada persona encuentra su vocación y persevera en ella.

Santos destacados del día

San Hipólito mártir

Originalmente soldado romano, se convirtió al cristianismo tras custodiar prisioneros cristianos. Fue martirizado brutalmente: atado a caballos salvajes que lo descuartizaron. Se le considera patrón de causas difíciles y de los caballos.

San Ponciano, papa, y San Hipólito, sacerdote

Este papa y este presbítero fueron exiliados juntos a Cerdeña durante persecuciones bajo el emperador Maximino el Tracio. Ambos murieron como mártires en 235 y son conmemorados juntos el 13 de agosto.

San Casiano de Imola

Maestro y mártir, se negó a adorar ídolos y fue torturado por sus propios alumnos hasta la muerte alrededor del año 305.

San Juan Berchmans, jesuita

Nacido en Flandes, entró a la Compañía de Jesús en 1618. Tras ser elegido maestro de novicios, murió joven, a los 22 años, en Roma en 1621.

San Máximo el Confesor

Defensor de la fe cristológica contra la herejía monotelita. Fue torturado, perdió la lengua y la mano, y murió como testigo de fe.

Otros santos y beatos conmemorados

La fecha también honra a:

Santa Radegunda de Poitiers (siglo VI)

San Vigberto de Fritzlar (siglo VIII)

San Antíoco de Lyon (siglo V)

Santa Gertrudis de Altenberg

Beato Guillermo Freeman

Beato Jacobo Gapp

San Estanislao de Kostka, novicio jesuita y patrono de los jóvenes aspirantes al sacerdocio y de Polonia, también celebra su festividad el 13 de agosto. 

¿Por qué importa este santoral?

El repertorio del día refleja una riqueza espiritual notable:

Diversidad de vocaciones: desde martirio, papado y enseñanza espiritual hasta juventud consagrada y lucha teológica.

Constancia en la fe: todos ellos, a pesar de adversidades graves —como torturas, exilios o persecuciones—, permanecieron firmes en sus convicciones.

Modelo de vida cristiana: sus historias inspiran valores como valentía, humildad, fidelidad y entrega total.


