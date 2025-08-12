 La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo justo antes del viaje a Asunción para jugar contra Libertad
La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo justo antes del viaje a Asunción para jugar contra Libertad

El entrenador suma variantes en ofensiva de cara a un juego clave para el "Millonario".

SONRIENTE. Gallardo aún no definió cuál será el "11" titular en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Hace 2 Hs

A pesar del golpe que significa la ausencia de Germán Pezzella, en River comienzan a aparecer señales alentadoras para Marcelo Gallardo. En la práctica de ayer, Sebastián Driussi respondió sin inconvenientes a las exigencias físicas y recibió el alta médica justo antes del viaje a Asunción. El delantero dejó atrás el fuerte esguince de tobillo que lo había marginado desde el Mundial de Clubes y podría volver a la acción en el duelo de mañana contra Libertad, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Fueron 56 días de espera desde aquella caída que le impidió festejar el 2-0 frente a Urawa Red Diamonds, en Seattle.

“Muñeco”, que todavía aguarda por la evolución de Maximiliano Salas, valora la posibilidad de recuperar a uno de sus hombres de referencia en el ataque. Hace unas semanas, incluso, había deslizado que podía darse un regreso más rápido, pero recién en la jornada de ayer el médico del plantel confirmó oficialmente que Driussi está en condiciones de jugar.

El plan es que viaje hoy junto al resto del grupo y que sea parte de la delegación que enfrentará al “Gumarelo” en el estadio La Huerta, un escenario reducido con capacidad para 13.000 personas. Por la larga inactividad, la intención es que inicie el partido en el banco de suplentes, con chances de ingresar en el segundo tiempo.

En paralelo, la situación de Juan Carlos Portillo es diferente. Llegó proveniente de Talleres con una tendinitis en el cuádriceps derecho y, tras superar esa molestia, viene sumando trabajos para alcanzar su mejor forma física y futbolística.

La idea inicial era que su estreno con la camiseta de River se produjera el fin de semana ante Godoy Cruz, para que llegara con rodaje a la revancha frente a Libertad, prevista para el 21 de agosto. Sin embargo, la seguidilla de bajas en la defensa adelantó los tiempos, y todo indica que estará disponible para el compromiso contra Libertad.

