La buena noticia que recibió Marcelo Gallardo justo antes del viaje a Asunción para jugar contra Libertad

A pesar del golpe que significa la ausencia de Germán Pezzella, en River comienzan a aparecer señales alentadoras para Marcelo Gallardo. En la práctica de ayer, Sebastián Driussi respondió sin inconvenientes a las exigencias físicas y recibió el alta médica justo antes del viaje a Asunción. El delantero dejó atrás el fuerte esguince de tobillo que lo había marginado desde el Mundial de Clubes y podría volver a la acción en el duelo de mañana contra Libertad, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.