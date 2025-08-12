Así juega Ulises Giménez, el juvenil que podría debutar en River por la Copa Libertadores

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sigue de cerca la preparación del equipo para el choque de ida frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las bajas en la zaga central, a pesar de contar con figuras como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, lo llevan a considerar una alternativa inesperada: la inclusión de Ulises Giménez, un juvenil de apenas 19 años.
Giménez, integrante de la lista de buena fe, acumula solo cuatro minutos en Primera División. Formado en River desde los seis años, inició su carrera como lateral derecho, pero su estatura de 1,85 metros y su capacidad en el juego aéreo lo transformaron en marcador central. En la Reserva, donde debutó a los 16 años en 2022, es uno de los capitanes bajo la conducción de Marcelo Escudero.
Su debut oficial fue en la Copa Argentina, ante Ciudad Bolívar, ocupando un rol inusual como mediocampista central. En su trayectoria también integró la Selección Argentina Sub-17 que disputó el Mundial de Indonesia 2023.
En 2024 tuvo un breve paso por Defensa y Justicia, pero una rotura de ligamentos lo obligó a regresar prematuramente a Núñez. Recuperado, ahora podría vivir la experiencia de un partido clave en el máximo torneo continental.