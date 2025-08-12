Así juega Ulises Giménez, el juvenil que podría debutar en River por la Copa Libertadores

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sigue de cerca la preparación del equipo para el choque de ida frente a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las bajas en la zaga central, a pesar de contar con figuras como Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, lo llevan a considerar una alternativa inesperada: la inclusión de Ulises Giménez, un juvenil de apenas 19 años.