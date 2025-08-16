 Por qué nunca deberías dejar cargando tu celular de este lado de la cama
Por qué nunca deberías dejar cargando tu celular de este lado de la cama

A pesar del apuro o la necesidad de tener cerca el celular, los expertos advierten los riesgos para la integridad física que implica dejarlo en estos lugares.

Con la necesidad de recuperar la batería rápidamente, solemos dejar el celular cargando en cualquier rincón de la casa. Pero, ¿alguna vez pensaste que esa inofensiva decisión podría esconder un riesgo inesperado y grave? La comodidad de tener el teléfono a mano mientras se carga, especialmente cerca de la cama, fue identificada como una práctica potencialmente peligrosa.

No es raro que, por apuro o descuido, carguemos nuestros dispositivos en lugares poco adecuados. Un error común, y que muchos cometemos sin darnos cuenta, es dejar el móvil bajo la almohada, sobre la cama o incluso en la mesa de luz. Esta decisión, que parece inofensiva, en realidad esconde un riesgo latente de incendios, ya que dificulta la disipación del calor generado durante el proceso de carga.

Además, el uso de cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, es otro factor crítico. Estos accesorios pueden no regular adecuadamente el flujo de energía, lo que sumado a la práctica de usar el celular mientras carga, aumenta la temperatura del dispositivo y el riesgo de fallos.

El misterio de las baterías de litio

Las baterías de iones de litio, presentes en casi todos los teléfonos, tienen una composición química particular y una vida útil limitada. Al cargarse o descargarse, estas baterías generan calor y gas. Cuando el dispositivo se encuentra en un espacio con buena ventilación, este calor se disipa sin problemas, manteniendo la temperatura bajo control. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente si el celular se encuentra en un lugar inapropiado, ya sea porque está dañado o se usa de manera incorrecta.

En estas condiciones, puede producirse lo que los expertos denominan una "fuga térmica". El calor se acumula a niveles peligrosos, haciendo que los electrolitos internos reaccionen, liberando gases y aumentando la presión. Esto puede provocar que la carcasa del dispositivo se hinche de forma alarmante. Si no se toman las precauciones necesarias, este proceso puede derivar en una deformación, un incendio e incluso una explosión, que no solo destruiría el dispositivo, sino que pondría en peligro la vida del usuario y las personas cercanas.

Señales de alerta que no debes ignorar

Aunque los teléfonos móviles modernos cuentan con sistemas de protección para evitar la sobrecarga y controlar la temperatura, los malos hábitos y el esfuerzo excesivo del equipo pueden resultar perjudiciales. Con el tiempo, el deterioro de la batería se hace evidente, y este proceso puede generar cortocircuitos internos. Por ello, es fundamental estar atento a ciertas señales de alarma.

Entre estas señales se incluye el sobrecalentamiento excesivo del celular durante la carga, incluso cuando no lo estás usando o está en reposo. Otros indicios importantes son una duración de carga notablemente reducida o cambios en la forma original del dispositivo, como un hinchazón visible.

Carga segura, vida protegida

Expertos en tecnología, como los del portal español especializado Computer Hoy, señalan que uno de los errores más comunes es cargar el celular en lugares con poca ventilación, como debajo de la almohada, una práctica que, al combinarla con otros factores, aumenta significativamente el riesgo de incidentes graves.

Para protegerte a vos y a tus seres queridos, te recordamos la importancia de seguir estas recomendaciones: evitá cargar tu celular en espacios cerrados o sobre superficies inflamables como camas o sofás, ya que dificultan la disipación del calor. Siempre utilizá cargadores y cables certificados y oficiales. Si bien algunos accesorios no oficiales prometen aumentar la velocidad de carga, también incrementan la temperatura del equipo. Y si notás alguna de las señales de alerta mencionadas, es crucial buscar asesoramiento técnico de inmediato.

