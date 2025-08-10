Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Para la mayoría de las personas, conectar el celular antes de dormir y dejarlo cargando durante toda la noche es parte de su rutina diaria. Luego de un día de uso intenso, la batería suele estar al límite, por lo que parece lógico enchufarlo antes de acostarse para despertarse con el dispositivo completamente cargado. Sin embargo, esta práctica podría estar afectando la vida útil del teléfono más de lo que se cree.