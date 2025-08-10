 Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo
Evitá dañar tu celular: esta es la peor hora para cargarlo

Actualizaciones automáticas, ciclos de carga innecesarios y sobrecalentamiento: los riesgos de enchufar tu celular en la madrugada.

Hace 2 Hs

Para la mayoría de las personas, conectar el celular antes de dormir y dejarlo cargando durante toda la noche es parte de su rutina diaria. Luego de un día de uso intenso, la batería suele estar al límite, por lo que parece lógico enchufarlo antes de acostarse para despertarse con el dispositivo completamente cargado. Sin embargo, esta práctica podría estar afectando la vida útil del teléfono más de lo que se cree.

Especialistas advierten que mantener el celular enchufado durante muchas horas —en especial cuando la carga ya llegó al 100%— puede someter a la batería a un estrés innecesario. Este exceso de carga constante contribuye al desgaste acelerado del componente, lo que con el tiempo se traduce en una reducción en la capacidad de almacenar energía.

Riesgos adicionales: sobrecalentamiento y cortocircuitos

Además del desgaste progresivo, dejar el celular conectado toda la noche aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Aunque la mayoría de los dispositivos actuales incluyen sistemas de protección para evitar incidentes mayores, como cortocircuitos, los expertos recomiendan minimizar la exposición al calor y limitar los tiempos de carga innecesarios.

¿Cuál es la peor hora para cargar el celular?

La peor franja horaria para cargar el celular es, justamente, durante la noche y la madrugada. ¿El motivo? En ese período el dispositivo ejecuta diversas tareas de mantenimiento y actualización automática, ya que están programadas para no interrumpir el uso habitual del día.

Estas tareas provocan un ligero consumo de energía. Como el celular sigue enchufado mientras se realizan, se genera un ciclo de carga y descarga constante: el nivel de batería baja un poco, vuelve a subir al 100%, vuelve a bajar, y así sucesivamente durante toda la noche.

Este vaivén en el proceso de carga afecta directamente la salud de la batería. Con el tiempo, se reduce su capacidad de retener energía y se acorta su vida útil.

La recomendación es simple: cargar el celular durante el día, cuando se pueda supervisar el proceso. De esta forma, es posible desenchufarlo apenas alcance el 100%, evitando así el sobrecargo prolongado y cuidando la batería en el largo plazo.

