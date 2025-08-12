¿Cuánto tiempo debe durar una siesta para que sea realmente efectiva? Esto dice un estudio de la NASA

La NASA se convirtió en una de las primeras entidades en analizar la siesta con rigor científico. En la década de los 90, la agencia espacial llevó a cabo una investigación con pilotos de larga distancia para medir la efectividad de un breve descanso en la mejora del rendimiento. El estudio dividió a 21 tripulantes en dos grupos: uno que tomaba una siesta planificada de 40 minutos y otro que continuaba con sus actividades habituales. Los resultados fueron contundentes: el grupo que durmió demostró un mejor rendimiento y una mayor alerta en las fases más críticas del vuelo, como el descenso y el aterrizaje. La conclusión fue clara: un descanso estratégico es crucial para mantener la concentración en entornos de alta exigencia.