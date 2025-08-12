River vendió a Santiago Simón y podría sumar un refuerzo

Separado del plantel a su regreso del Mundial de Clubes, torneo en el que no llegó a disputar minutos, Santiago Simón concretó su salida de River. El Toluca de México adquirirá el 50% de su pase por U$S 3.500.000 y, según lo estipulado, deberá comprar un porcentaje adicional si se cumplen ciertas metas deportivas. El volante, que alguna vez fue pieza clave en el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo, jugó por última vez con la camiseta del "Millonario" el 23 de abril, ante Independiente del Valle en Ecuador, por la Copa Libertadores. Después de casi cuatro meses sin actividad oficial, se sumará al equipo dirigido por Antonio Mohamed.