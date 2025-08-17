 Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
Secciones
SociedadActualidad

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Un circuito efectivo y con cero equipamiento que activa tu zona media, mejora tu postura y te ayuda a lucir más definida.

ARCHIVO Clarín
Hace 4 Hs

La cintura definida, una espalda fuerte y libre de tensiones, y una postura erguida no solo son objetivos estéticos: también impactan en la salud y el bienestar general. Especialistas en actividad física y kinesiología aseguran que con apenas 15 minutos diarios de ejercicios específicos es posible trabajar esas tres metas al mismo tiempo.

“El secreto está en elegir movimientos que involucren el core -zona media del cuerpo- y la musculatura postural, para combinar tonificación con prevención de dolores”, explica la licenciada en Educación Física, Paula Méndez.

Rutina recomendada

Plancha lateral con cadera elevada: trabaja los oblicuos y ayuda a marcar la cintura. Se sostiene 20 a 30 segundos por lado, en 3 series.

Superman en el suelo: tumbado boca abajo, levantar brazos y piernas a la vez. Fortalece la zona lumbar y estabiliza la columna.

Rotaciones de tronco con banda elástica: mejora la movilidad de la espalda y define la zona abdominal lateral.

Estiramiento del gato y la vaca: ideal para descontracturar y movilizar la columna dorsal y lumbar.

Puente de glúteos: fortalece espalda baja y glúteos, aportando soporte a la zona media.

Por qué funcionan

Estos ejercicios combinan trabajo isométrico (estático) y dinámico, activando músculos profundos que sostienen la columna y afinan la silueta. Al mismo tiempo, los estiramientos suaves incluidos reducen la tensión acumulada por malas posturas o jornadas prolongadas frente a la computadora.

Los kinesiólogos advierten que es clave mantener una respiración controlada y una técnica correcta para evitar lesiones. “La constancia, más que la intensidad, es lo que genera cambios visibles y duraderos”, señala Méndez.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Eligieron los mejores bares del mundo y hay un clásico de Argentina entre los 10 primeros

Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos

Santoral del 10 de agosto: hoy se celebra a San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos

Cómo cuidar tus rulos durante el invierno en Tucumán: claves para mantenerlos sanos y definidos

Cómo cuidar tus rulos durante el invierno en Tucumán: claves para mantenerlos sanos y definidos

Cómo hacer un verdadero panchuque tucumano: el paso a paso

Cómo hacer un verdadero panchuque tucumano: el paso a paso

Cuarzo rosado: para qué sirve y cómo activar sus propiedades para el amor

Cuarzo rosado: para qué sirve y cómo activar sus propiedades para el amor

Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?
2

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
3

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?
4

¿Quién es la figura de La Voz que se separó de su pareja tras 10 año de relación?

La incierta muerte del PRO
5

La incierta muerte del PRO

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular
6

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Más Noticias
Horóscopo árabe: cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento y qué significa

Horóscopo árabe: cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento y qué significa

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Comentarios