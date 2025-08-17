Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

La cintura definida, una espalda fuerte y libre de tensiones, y una postura erguida no solo son objetivos estéticos: también impactan en la salud y el bienestar general. Especialistas en actividad física y kinesiología aseguran que con apenas 15 minutos diarios de ejercicios específicos es posible trabajar esas tres metas al mismo tiempo.
“El secreto está en elegir movimientos que involucren el core -zona media del cuerpo- y la musculatura postural, para combinar tonificación con prevención de dolores”, explica la licenciada en Educación Física, Paula Méndez.
Rutina recomendada
Plancha lateral con cadera elevada: trabaja los oblicuos y ayuda a marcar la cintura. Se sostiene 20 a 30 segundos por lado, en 3 series.
Superman en el suelo: tumbado boca abajo, levantar brazos y piernas a la vez. Fortalece la zona lumbar y estabiliza la columna.
Rotaciones de tronco con banda elástica: mejora la movilidad de la espalda y define la zona abdominal lateral.
Estiramiento del gato y la vaca: ideal para descontracturar y movilizar la columna dorsal y lumbar.
Puente de glúteos: fortalece espalda baja y glúteos, aportando soporte a la zona media.
Por qué funcionan
Estos ejercicios combinan trabajo isométrico (estático) y dinámico, activando músculos profundos que sostienen la columna y afinan la silueta. Al mismo tiempo, los estiramientos suaves incluidos reducen la tensión acumulada por malas posturas o jornadas prolongadas frente a la computadora.
Los kinesiólogos advierten que es clave mantener una respiración controlada y una técnica correcta para evitar lesiones. “La constancia, más que la intensidad, es lo que genera cambios visibles y duraderos”, señala Méndez.