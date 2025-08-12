No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

Si miramos hacia el cielo nocturno, descubriremos un espectáculo astronómico fascinante. Con la vista desnuda seremos capaces de admirar nada menos que seis planetas desfilando en un mismo plano. Hasta mañana, podemos ser espectadores de este inusual show planetario.
Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, seis de los ocho planetas de nuestro sistema solar, se reunieron por esta semana para brindarnos un acto sin precedentes, un desfile planetario que puede verse en su mayoría a simple vista. Desde la madrugada de este 10 de agosto hasta el miércoles 13, podemos disfrutar de esta fiesta.
En ocasiones denominado erróneamente como "alineación planetaria", el desfile planetario tuvo su pico de visibilidad este martes 12, donde en el cielo resaltaron brillantes cuatro de los seis planetas.
Una mezcla de espectáculos únicos
El conjunto celestial fue visto por última vez en febrero, donde pudimos observar casi la totalidad del sistema en un mismo cuadro. Con cielos despejados, deberíamos poder observar a Venus, Júpiter y Saturno, informaron desde el medio Live Science.
Aunque es relativamente raro que seis planetas aparezcan en el cielo simultáneamente, la belleza de la vista aumentará con dos eventos astronómicos únicos: una Luna Llena de Esturión, una de las más brillantes del año, y una lluvia de meteoros Perseidas en los últimos días.
¿Cómo ver el desfile planetario?
Para disfrutar de este inusual desfile desde Argentina, debemos tener en cuenta que el show será más visible una hora antes del amanecer y el pico de observación se ubicará entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Desde Clarín informan que el punto clave de observación será el horizonte Este, que será el lugar de salida de los planetas.
Para aprovechar al máximo la experiencia de este desfile, lo que se recomienda es:
- Observar el cielo desde un lugar lo más alejado de la contaminación lumínica posible. Y si es desde un lugar alto, mejor.
- Se pueden utilizar apps (como la aplicación gratuita Star Walk 2) para identificar los planetas y su ubicación en el cielo.
- Para poder ver a Urano y Neptuno es necesario emplear binoculares o telescopios pequeños. Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio, en cambio, podrán percibirse a simple vista.