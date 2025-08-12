No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

¿Cómo ver el desfile planetario?

Para disfrutar de este inusual desfile desde Argentina, debemos tener en cuenta que el show será más visible una hora antes del amanecer y el pico de observación se ubicará entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Desde Clarín informan que el punto clave de observación será el horizonte Este, que será el lugar de salida de los planetas.