 No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?
Secciones
SociedadActualidad

No te olvides de mirar el cielo: ¿cómo ver el inusual desfile planetario de esta noche?

El desfile planetario coincidirá con la Luna llena más brillante del año y una lluvia de meteoritos.

¿Cómo ver el desfile planetario desde Argentina?
Hace 27 Min

Si miramos hacia el cielo nocturno, descubriremos un espectáculo astronómico fascinante. Con la vista desnuda seremos capaces de admirar nada menos que seis planetas desfilando en un mismo plano. Hasta mañana, podemos ser espectadores de este inusual show planetario.

Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?

Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, seis de los ocho planetas de nuestro sistema solar, se reunieron por esta semana para brindarnos un acto sin precedentes, un desfile planetario que puede verse en su mayoría a simple vista. Desde la madrugada de este 10 de agosto hasta el miércoles 13, podemos disfrutar de esta fiesta.

En ocasiones denominado erróneamente como "alineación planetaria", el desfile planetario tuvo su pico de visibilidad este martes 12, donde en el cielo resaltaron brillantes cuatro de los seis planetas.

Una mezcla de espectáculos únicos

El conjunto celestial fue visto por última vez en febrero, donde pudimos observar casi la totalidad del sistema en un mismo cuadro. Con cielos despejados, deberíamos poder observar a Venus, Júpiter y Saturno, informaron desde el medio Live Science.

Aunque es relativamente raro que seis planetas aparezcan en el cielo simultáneamente, la belleza de la vista aumentará con dos eventos astronómicos únicos: una Luna Llena de Esturión, una de las más brillantes del año, y una lluvia de meteoros Perseidas en los últimos días.

¿Cómo ver el desfile planetario?

Para disfrutar de este inusual desfile desde Argentina, debemos tener en cuenta que el show será más visible una hora antes del amanecer y el pico de observación se ubicará entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Desde Clarín informan que el punto clave de observación será el horizonte Este, que será el lugar de salida de los planetas.

Para aprovechar al máximo la experiencia de este desfile, lo que se recomienda es:

- Observar el cielo desde un lugar lo más alejado de la contaminación lumínica posible. Y si es desde un lugar alto, mejor.

- Se pueden utilizar apps (como la aplicación gratuita Star Walk 2) para identificar los planetas y su ubicación en el cielo.

- Para poder ver a Urano y Neptuno es necesario emplear binoculares o telescopios pequeños. Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio, en cambio, podrán percibirse a simple vista.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

Frente frío en Argentina: ¿cuándo y dónde afectará el nuevo descenso de temperaturas?

Lluvia de estrellas Perseidas en Chile: ¿cuándo y cómo ver hasta 100 meteoros por hora?

Lluvia de estrellas Perseidas en Chile: ¿cuándo y cómo ver hasta 100 meteoros por hora?

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
2

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
3

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
4

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
6

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Más Noticias
De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

El feriado del 17 de agosto es trasladable pero no se moverá: ¿por qué?

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

¿Recordás a este galán de los 90? Su sorprendente cambio que genera debate en redes

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios