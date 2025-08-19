Girvau respondió las críticas de Mustafá por el Cepla: “No vamos a permitir que por una adicción alguien mate”

“Una cosa es acudir al Cepla para recibir la asistencia, y otra cosa es salir de ahí y robar. Estamos hablando de dos cosas diferentes”, enfatizó Girvau, en respuesta a las críticas del director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la provincia, Emilio Mustafá, que denunció presuntas acciones violentas de la Policía durante un operativo en ese espacio.