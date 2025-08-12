 Quiénes son la chica Almodóvar y la chica Suar que interpretarán a Moria Casán en su biopic
Quiénes son la chica Almodóvar y la chica Suar que interpretarán a Moria Casán en su biopic

Se buscan tres actrices que puedan representar tres etapas diferentes de la vida de la vedette. Hasta ahora, dos nombres fueron confirmados.

Aunque se conoce poco sobre la biopic de Moria Casán, todo indica que los planes de la producción están avanzando.
Hace 27 Min

Si hay una figura argentina difícil de imitar o con una esencia difícil de replicar, esa es Moria Casán. No por nada su apodo es “la One”: no solo por ser la pionera en muchos aspectos de su carrera, sino también por ser única en el rubro. Pero hay dos actrices de gran trayectoria que ya confirmaron y se animarán a ponerse en la piel de Ana María Casanova.

Este lunes, una de las más reconocidas actrices de Argentina estuvo en “Bondi”, el programa de streaming de Ángel de Brito. Allí confirmó que será una de las encargadas de representar a Moria y anticipó otro nombre. El problema principal es que la serie estará dividida en tres etapas de la vida de la “One” y, hasta ahora, faltaría la Moria “más joven”.

La chica Almodóvar y la chica Suar que harán de Moria Casán en su serie

Las tres etapas de la vida de Moria Casán serán encabezadas por tres intérpretes diferentes. La más grande de ellas, con 69 años, se convirtió ya en una actriz internacional gracias a sus siete participaciones en películas de Pedro Almodóvar y muchas más en el cine argentino. Se trata de Cecilia Roth, la primera autorizada a dar la noticia.

Roth también contó en el programa de De Brito que, si bien no tienen permitido dar mucha más información, la segunda persona es otra actriz argentina de renombre. Tiene 47 años, participó de seis películas, incontable cantidad de novelas y fue nominada al menos a dos Premios Martín Fierro como actriz protagonista: Griselda Siciliani.

De momento, se barajaban también los nombres de “Lali” Espósito y María Becerra para encarnar la faceta más joven de Moria, pero trascendió que las cantantes finalmente no formarán parte de la serie.

La vida de Moria Casán

Ana María Casanova, más conocida como Moria Casán, nació el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró un gran talento para el arte, el baile y la actuación, y rápidamente encontró su camino en los escenarios y en la televisión, no si antes anotarse en la carrera de Abogacía en la UBA. Su carisma y presencia escénica la llevaron a convertirse en una figura destacada de las revistas porteñas, donde su estilo provocador e irreverente marcó el comienzo de una carrera que se extendería por décadas. En los años 70, se consolidó en la televisión y el teatro de revista, y su personalidad única la llevó a convertirse en un ícono de la cultura popular argentina.

Pronto fue reconocida por su estilo audaz y su habilidad para crear frases célebres y fue apodada “La One” por su impacto en el medio artístico. En los años 80 y 90, logró mantenerse en el centro de la atención pública, protagonizando numerosos espectáculos teatrales y trabajando en televisión, donde fue jurado y participante en distintos programas de gran audiencia, consolidando su rol como una de las figuras más polémicas y directas del espectáculo argentino.

Incursionó en el ámbito empresarial con producciones teatrales propias. Se reinventó continuamente en el ámbito del entretenimiento. Su influencia como una de las figuras destacadas del espectáculo la mantuvieron vigente también para las jóvenes generaciones.

