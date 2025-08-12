Quiénes son la chica Almodóvar y la chica Suar que interpretarán a Moria Casán en su biopic

La vida de Moria Casán

Ana María Casanova, más conocida como Moria Casán, nació el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven mostró un gran talento para el arte, el baile y la actuación, y rápidamente encontró su camino en los escenarios y en la televisión, no si antes anotarse en la carrera de Abogacía en la UBA. Su carisma y presencia escénica la llevaron a convertirse en una figura destacada de las revistas porteñas, donde su estilo provocador e irreverente marcó el comienzo de una carrera que se extendería por décadas. En los años 70, se consolidó en la televisión y el teatro de revista, y su personalidad única la llevó a convertirse en un ícono de la cultura popular argentina.