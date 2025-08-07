 “¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini
Secciones
EspectáculosFamosos

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

Dos lenguas filosas se midieron, pero una declaración de la diva dejó muy en claro su poder discursivo.

Hace 3 Hs

De un encuentro entre Moria Casán y Mario Pergolini, no puede esperarse más que un episodio explosivo. En la disputa por saber quién apunta mejor o quién responde más afilado, cabría esperar un empate. Pero la “One” dejó claro que el monopolio de los discursos picantes lo tiene ella y no piensa ser piadosa.

Mario Pergolini se metió en el Wandagate y opinó sin vueltas: "Medio panqueque"

En el último programa de “Otro día perdido”, conducido por Pergolini, Moria fue la estrella invitada. La diva, reconocida por su “lengua karateka”, hizo honor a su fama de tener un discurso polémico y veloz. Pero nadie esperaba que una simple declaración dejara totalmente mudo a Pergolini.

Moria Casán se sinceró con Pergolini

En un intercambio de halagos, Pergolini empezó con una declaración para Moria. “Estaría todo el día charlando con vos, es agradable, es súper interesante”, dijo el conductor con toda caballerosidad. En respuesta, recibió un halago que terminó por agradecer pero que, en principio, lo dejó totalmente mudo.

“No es por halagarte, pero me pareciste siempre un tipo vanguardista”, empezó soltando la “One” para devolver cortesías. Pero enseguida arremetió sin pelos en la lengua. “¿Sabés qué me gusta tuyo Mario Pergolini? Que no sos paje**”, dijo con su poker face característica y enseguida el estudio estalló en carcajadas y aplausos mientras Pergolini intentaba continuar la conversación.

“No sé qué decirte”, terminó por responder el conductor. Pero Moria volvió a calzarse los guantes para aclarar. “Parece una vulgaridad, pero quiero decir que no es un tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es un hombre que mira bien a las mujeres”, explicó la diva. Pergolini, mientras tanto, agradecía el gesto.

Es que, según Moria, los hombres con poder en el medio de los espectáculos, tienden a tener una mirada que puede incomodar a las mujeres. “Hay poco hombre que no es mirón”, soltó Moria que enseguida volvió a los halagos a Pergolini para no entrar en el tema. “Siempre mantuvo una distancia, es respetuoso, una cosa rara en el medio”, terminó por decir Moria sobre su anfitrión.

Temas Moria CasánMario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
2

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
3

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
4

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: se esperan lluvias débiles y el descenso de la temperatura

Más Noticias
“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Se accidentó Franco Colapinto durante la prueba de neumáticos de Alpine: fue hospitalizado

Se accidentó Franco Colapinto durante la prueba de neumáticos de Alpine: fue hospitalizado

El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.400

El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y se aleja de los $1.400

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Universitario está de luto: falleció un juvenil de M-16 y el club suspendió sus actividades

Universitario está de luto: falleció un juvenil de M-16 y el club suspendió sus actividades

Horóscopo chino: ¿cómo será el primer fin de semana de agosto para cada signo?

Horóscopo chino: ¿cómo será el primer fin de semana de agosto para cada signo?

Comentarios