“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

Es que, según Moria, los hombres con poder en el medio de los espectáculos, tienden a tener una mirada que puede incomodar a las mujeres. “Hay poco hombre que no es mirón”, soltó Moria que enseguida volvió a los halagos a Pergolini para no entrar en el tema. “Siempre mantuvo una distancia, es respetuoso, una cosa rara en el medio”, terminó por decir Moria sobre su anfitrión.