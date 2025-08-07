“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

De un encuentro entre Moria Casán y Mario Pergolini, no puede esperarse más que un episodio explosivo. En la disputa por saber quién apunta mejor o quién responde más afilado, cabría esperar un empate. Pero la “One” dejó claro que el monopolio de los discursos picantes lo tiene ella y no piensa ser piadosa.
En el último programa de “Otro día perdido”, conducido por Pergolini, Moria fue la estrella invitada. La diva, reconocida por su “lengua karateka”, hizo honor a su fama de tener un discurso polémico y veloz. Pero nadie esperaba que una simple declaración dejara totalmente mudo a Pergolini.
Moria Casán se sinceró con Pergolini
En un intercambio de halagos, Pergolini empezó con una declaración para Moria. “Estaría todo el día charlando con vos, es agradable, es súper interesante”, dijo el conductor con toda caballerosidad. En respuesta, recibió un halago que terminó por agradecer pero que, en principio, lo dejó totalmente mudo.
“No es por halagarte, pero me pareciste siempre un tipo vanguardista”, empezó soltando la “One” para devolver cortesías. Pero enseguida arremetió sin pelos en la lengua. “¿Sabés qué me gusta tuyo Mario Pergolini? Que no sos paje**”, dijo con su poker face característica y enseguida el estudio estalló en carcajadas y aplausos mientras Pergolini intentaba continuar la conversación.
“No sé qué decirte”, terminó por responder el conductor. Pero Moria volvió a calzarse los guantes para aclarar. “Parece una vulgaridad, pero quiero decir que no es un tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es un hombre que mira bien a las mujeres”, explicó la diva. Pergolini, mientras tanto, agradecía el gesto.
Es que, según Moria, los hombres con poder en el medio de los espectáculos, tienden a tener una mirada que puede incomodar a las mujeres. “Hay poco hombre que no es mirón”, soltó Moria que enseguida volvió a los halagos a Pergolini para no entrar en el tema. “Siempre mantuvo una distancia, es respetuoso, una cosa rara en el medio”, terminó por decir Moria sobre su anfitrión.