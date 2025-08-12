Un nuevo juego argentino innovará en el género de terror: "El 39", una aventura con los peligros de un barrio

¿Cuál es la historia del videojuego "El 39", el nuevo juego de terror?

El jugador encarna a un joven que, después de una fiesta de reencuentro de egresados que no salió como esperaba, debe atravesar el barrio porteño de Constitución de madrugada para intentar llegar a casa. Mientras la noche avanza, las cosas se complican, cuando el 39 finalmente aparece pasa de largo, dejando al protagonista a merced de la oscuridad y de los personajes del barrio.