 Un nuevo juego argentino innovará en el género de terror: "El 39", una aventura con los peligros de un barrio
Un nuevo juego argentino innovará en el género de terror: "El 39", una aventura con los peligros de un barrio

El objetivo es poder alcanzar el último colectivo de la línea 39 y poder llegar a casa para resguardarse de los peligros de las calles desiertas durante la madrugada en un barrio peligroso.

El primer videojuego del estudio independiente Bohermian Productions llega para sumergir a las personas en una noche llena de encuentros extraños ambientados en el barrio porteño de Constitución. El objetivo es poder alcanzar el último colectivo de la línea 39 y poder llegar a casa para resguardarse de los peligros de las calles desiertas durante la madrugada en "la ciudad de la furia".

Ramiro Argente y Lucas Gomila son los desarrolladores de este innovador juego de terror que mezcla referencias argentinas con guiños a juegos clásicos como Silent Hill y Resident Evil. "El 39" propone una experiencia de survival horror con estética inspirada en la era PSX/Playstation 1.

¿Cuál es la historia del videojuego "El 39", el nuevo juego de terror?

El jugador encarna a un joven que, después de una fiesta de reencuentro de egresados que no salió como esperaba, debe atravesar el barrio porteño de Constitución de madrugada para intentar llegar a casa. Mientras la noche avanza, las cosas se complican, cuando el 39 finalmente aparece pasa de largo, dejando al protagonista a merced de la oscuridad y de los personajes del barrio.

 Entre los escenarios explorables se encuentra incluso una recreación detallada de Ugi’s, la emblemática pizzería de bajo costo que es parte del folclore urbano porteño. La trama se complica: un inquietante encuentro con un vendedor de medias marca el inicio de una noche cada vez más extraña.

La idea que inspiró el desarrollo de "El 39"

“Después de una juntada con amigos, nos teníamos que tomar un colectivo a la madrugada para volver a casa. No llegaba nunca, nos arrancamos a preocupar y a preguntarnos si nos podía llegar a pasar algo. ¿Y si no viene nunca? ¿Y si cuando llega, no nos para?”, comentó Ramiro a TN Tecno.

Si bien finalmente el colectivo pasó y todos llegaron sanos y salvos a sus casas, la idea del juego de terror ya estaba sembrada y comenzó a tomar forma. Para llevarla a cabo, los jóvenes Lucas Gomila y Ramiro Argente crearon Bohemian Productions, un estudio independiente especializado en estéticas PSX, Pixel Art y temáticas inspiradas en la cultura argentina. Así nació El 39, un proyecto que busca combinar nostalgia visual con un relato inquietante.

Como el videojuego aún se encuentra en pleno desarrollo, los jugadores argentinos que esperan vivir la experiencia tendrán que armarse de paciencia. Por ahora, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, lo que mantiene el misterio y la expectativa en torno a la propuesta. Mientras tanto, Bohemian Productions continúa puliendo cada detalle para ofrecer una obra única en su género.

