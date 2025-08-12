Netflix: ocho capítulos para vivir una experiencia emocional única con esta miniserie española

Un drama español que arrasa en Netflix

Las producciones españolas se han ganado un lugar privilegiado en la plataforma gracias a su capacidad para ofrecer relatos intensos y emocionales. Smiley no es la excepción. La serie combina un drama profundo con matices de romance, presentando una historia que cautiva sin necesidad de extenderse en episodios innecesarios. Esta fórmula le permitió ingresar al top 10 de las series dramáticas españolas más vistas en Netflix, consolidando su éxito internacional.