Si te gustó Miércoles, la serie que arrasa en Netflix España, estas 10 películas de Tim Burton te van a dejar flipando

La segunda temporada de Miércoles (Wednesday) ha convertido a Netflix España en territorio Addams. Con Jenna Ortega de regreso como la joven gótica más famosa y Tim Burton al mando, muchos espectadores se han quedado con ganas de más.
Si eres uno de ellos, estás de suerte: Burton tiene una filmografía repleta de mundos oscuros, personajes excéntricos y un humor macabro que engancha. Aquí te dejamos las 10 mejores películas de Tim Burton para que te sumerjas en su universo visual único.
1. Beetlejuice (1988)
Una comedia sobrenatural con humor negro en estado puro. Michael Keaton da vida a un espíritu caótico y maloliente que intenta ayudar —a su manera— a una pareja de fantasmas. Escenas icónicas, estética gótica y música de Harry Belafonte incluida.
2. Batman (1989)
La primera vez que el Caballero Oscuro se presentó con un tono oscuro y psicológico. Michael Keaton como Batman y Jack Nicholson como un Joker desbordante hicieron historia en el cine de superhéroes.
3. Eduardo Manostijeras (1990)
El outsider definitivo: un joven con tijeras en lugar de manos, interpretado por Johnny Depp. Una historia de amor, aceptación y diferencia, con una de las estéticas más icónicas de Burton.
4. Ed Wood (1994)
Homenaje al “peor director de la historia”, filmado en blanco y negro. Un tributo al cine serie B, con un Johnny Depp desbordante de energía y Martin Landau como Bela Lugosi.
5. Sleepy Hollow: La leyenda del jinete sin cabeza (1999)
Basada en el clásico de Washington Irving, esta película mezcla misterio, terror y una fotografía espectacular firmada por Emmanuel Lubezki.
6. Big Fish (2003)
Una de las cintas más emotivas de Burton. Fantasía, fábulas y drama se mezclan en una historia sobre la relación entre un padre y un hijo, con imágenes que parecen sacadas de un sueño.
7. Charlie y la fábrica de chocolate (2005)
Remake del clásico de Roald Dahl. Johnny Depp encarna a un Willy Wonka tan carismático como inquietante. Un festín visual de colores y extravagancia.
8. La novia cadáver (2005)
Animación stop-motion con el sello Burton: romance, humor negro y un mundo de ultratumba que, a pesar de todo, resulta entrañable.
9. Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet (2007)
Musical sangriento y oscuro con Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Venganza, canciones tétricas y mucho filo.
10. Frankenweenie (2012)
Stop-motion en blanco y negro sobre un niño que revive a su perro. Humor negro, ternura y todo el amor por las películas de monstruos clásicas.