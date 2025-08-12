"Me venden o no juego", Garnacho se plantó y espera por su llegada a Chelsea

Alejandro Garnacho parece tener sus días contados en Manchester United. Desde el viernes, el joven hispanoargentino alcanzó un acuerdo verbal para sumarse al Chelsea, que estaría dispuesto a pagar más de 55 millones de libras esterlinas para quedarse con sus servicios. Sin embargo, la negociación entre los “Blues” y los “Red Devils” no termina de cerrarse, y la demora colmó la paciencia del atacante de la Selección Argentina. El jugador, decidido a forzar su salida, habría lanzado un mensaje contundente a la dirigencia: “Me venden o no juego más”.
Su situación en el equipo no ayuda. El entrenador Ruben Amorim no lo convocó para la pretemporada en Estados Unidos y tampoco lo tiene entre sus prioridades para la campaña que se avecina. El distanciamiento entre ambos comenzó tras la final de la Europa League, cuando el delantero le reclamó por la escasa participación que tuvo en ese partido decisivo. Desde su debut en el primer equipo, en abril de 2022, Garnacho ha disputado 144 encuentros, en los que convirtió 26 goles y dio 22 asistencias, logrando además la FA Cup y la Copa de la Liga en 2023.
Mientras aguarda una definición, el “Bichito” mantiene su puesta a punto por fuera del club. En plena pulseada con el United, compartió imágenes de su entrenamiento personal en un gimnasio privado que hizo construir en su casa. Allí, además de sus propias fotografías, lucen murales de figuras que lo inspiran: Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo festejando con la camiseta de los “Diablos Rojos”, Michael Jordan en acción y Muhammad Ali en uno de sus momentos icónicos.
La decoración no es casual. Garnacho nunca ocultó su admiración por Cristiano, a quien considera un modelo a seguir en su carrera profesional. Al mismo tiempo, rinde homenaje a Messi, cuyo mural remite a la histórica consagración en Qatar 2022. Esta mezcla de referentes refleja la personalidad de un futbolista que, a sus 21 años, busca un nuevo impulso en su trayectoria.
Con el cierre del mercado europeo cada vez más cerca, la presión del delantero por concretar su salida aumenta. Si la operación con Chelsea se destraba, el conjunto londinense sumará a uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol argentino. Si no, la pulseada con el Manchester United promete sumar capítulos, aunque todo indica que Garnacho ya no está dispuesto a vestir de rojo por mucho tiempo más.