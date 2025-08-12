"Me venden o no juego", Garnacho se plantó y espera por su llegada a Chelsea

Su situación en el equipo no ayuda. El entrenador Ruben Amorim no lo convocó para la pretemporada en Estados Unidos y tampoco lo tiene entre sus prioridades para la campaña que se avecina. El distanciamiento entre ambos comenzó tras la final de la Europa League, cuando el delantero le reclamó por la escasa participación que tuvo en ese partido decisivo. Desde su debut en el primer equipo, en abril de 2022, Garnacho ha disputado 144 encuentros, en los que convirtió 26 goles y dio 22 asistencias, logrando además la FA Cup y la Copa de la Liga en 2023.