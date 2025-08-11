¿Qué pasó con Lautaro Rivero? River con problemas para armar la defensa para el cruce con Libertad

River afronta una situación complicada en la previa de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Germán Pezzella, sufrida en el empate sin goles frente a Independiente, dejó a Marcelo Gallardo con un serio déficit en la defensa central. La lesión del campeón del mundo se suma a la de Lucas Martínez Quarta, quien padece un esguince de rodilla y también estará ausente, mientras que la sinovitis crónica de Paulo Díaz mantiene en duda su presencia.