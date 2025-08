“Alejandro Garnacho quiere algo diferente”: la dura reflexión de Ruben Amorim, DT del Manchester United

En una entrevista concedida a ESPN desde el centro de entrenamiento en Chicago, donde el equipo realiza la pretemporada, el técnico portugués explicó por qué Garnacho no entrena con el resto del plantel. La decisión no responde únicamente a lo futbolístico. Amorim dejó entrever que se trata de una cuestión de conexión personal y de objetivos que ya no coinciden: “A veces te adaptás a un jugador y conectás. Otras veces, buscás un nuevo reto”, afirmó.