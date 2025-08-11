Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

Gran parte de la historia de los argentinos y nuestro modo de ser está contenido entre dos galletitas dulces rellenas de una cantidad considerable de dulce de leche. El alfajor es un emblema de nuestra tradición, el regalo para quienes más queremos, el souvenir de un viaje o el aperitivo ante el antojo de algo dulce. Pero la industria del alfajor creció más allá de las fronteras y sus consumidores se multiplicaron, al punto de que productores de todo el globo se reunirán en una competencia por definir cuál es el mejor alfajor del mundo.
Córdoba, Catamarca, Tucumán, Mar del Plata y 120 expositores del país así como competidores de Uruguay y 10 naciones más se unirán en el Campeonato Mundial del Alfajor para enfrentar las múltiples variedades de este postre que tiene su centro de producción en Argentina y el país vecino.
¿Dónde será el Campeonato Mundial del Alfajor?
El evento esperado por los fanáticos del postre de tapitas y dulce de leche tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en el Pabellón 6 de Costa Salguero en Buenos Aires (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero) en . El recinto será sede de la cuarta edición de este torneo que cuenta con categorías de evaluación de los más variadas, que van desde el mejor dulce de leche hasta el packaging más atractivo. La ternas llevarán a definir cuál tendrá el título de "mejor alfajor del mundo"
Tras años anteriores exitosos, Buenos Aires se transformará nuevamente en el epicentro mundial del orgullo gastronómico argentino. Las jornadas se desarrollarán de 12 a 20 horas y tendrán como eje la cata y evaluación de cientos de variedades por parte de un jurado especializado. Las entradas, disponibles en Eventbrite, parten desde $5000.
Categorías inéditas
Los premios serán como los de cualquier campeonato: habrá medallas de oro, plata y bronce en cada categoría, donde habrá una inédita en esta cuarta edición: “Mejor Alfajor Estilo Marplatense”, una distinción especial dentro de la categoría regional. El veredicto se definirá mediante pruebas a ciegas, donde el jurado puntuará más de 35 características sensoriales para consagrar al mejor alfajor del mundo.
Categorías del Campeonato Mundial del Alfajor
Por componente – tipo de relleno
- Mejor relleno de dulce de leche
- Mejor relleno de fruta
- Mejor alfajor relleno de dos sabores (nueva categoría)
Por componente – tipo de cobertura
- Mejor cobertura de chocolate negro
- Mejor cobertura de chocolate blanco
- Mejor alfajor glaseado
Por componente – galleta
- Mejor galleta de alfajor
Por cantidad de capas
- Mejor alfajor simple
- Mejor alfajor de tres capas
Por aspectos vinculados a la receta
- Mejor alfajor tradicional estilo marplatense (cada año se homenajeará una receta tradicional del alfajor)
- Mejor alfajor exótico
- Mejor alfajor de maicena
- Mejor alfajor saludable
Por análisis sensorial
- Mejor textura
- Mejor aroma a alfajor
Por tamaño de empresa
- Mejor alfajor industrial (de kiosco)
- Mejor alfajor pyme
- Mejor alfajor de autor
Otros
- Mejor packaging