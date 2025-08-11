Campeonato Mundial del Alfajor 2025: cuándo será, precio de las entradas y categorías inéditas de la cuarta edición

Gran parte de la historia de los argentinos y nuestro modo de ser está contenido entre dos galletitas dulces rellenas de una cantidad considerable de dulce de leche. El alfajor es un emblema de nuestra tradición, el regalo para quienes más queremos, el souvenir de un viaje o el aperitivo ante el antojo de algo dulce. Pero la industria del alfajor creció más allá de las fronteras y sus consumidores se multiplicaron, al punto de que productores de todo el globo se reunirán en una competencia por definir cuál es el mejor alfajor del mundo.