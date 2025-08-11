El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

Nutrición y salud: un fruto con múltiples beneficios

Varios estudios destacan al pistacho como uno de los frutos secos más completos nutricionalmente. Tiene un alto contenido de proteínas vegetales. Es fuente de grasas saludables, principalmente monoinsaturadas. Aporta fibra, lo que contribuye a la saciedad y al tránsito intestinal. Contiene antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, beneficiosos para la salud ocular. Es rico en vitamina B6, potasio, magnesio y fósforo. Según estudios, el pistacho puede “ayudar a regular el colesterol LDL (‘malo’) y mejorar la salud cardiovascular”. Harvard Health Publishing, en su artículo de 2021 sobre frutos secos y longevidad, incluyó al pistacho entre los alimentos que podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 y favorecer la microbiota intestinal, gracias a su contenido en fibra y prebióticos. Consumer Eroski, en 2023, señaló que tiene menor contenido calórico por porción que otros frutos secos. The New York Times advirtió que debe consumirse con moderación por su densidad energética, y que los salados o tostados en exceso pueden aumentar la ingesta de sodio.