El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

Del relleno del chocolate Dubai viral en redes sociales a las vitrinas de las pastelerías gourmet, supermercados y dietéticas, el pistacho dejó de ser un fruto seco más para convertirse en protagonista. Con su color verde intenso, su sabor delicado y su fama de saludable, este ingrediente milenario vive un verdadero auge: gana lugar en postres, golosinas, helados, y también en la imaginación de quienes buscan algo distinto. Detrás del fenómeno hay algo más que una moda: hay cultura, innovación y una industria que responde a una demanda en alza.
En Argentina, el codiciado chocolate Dubái no se consigue fácilmente en supermercados ni kioscos. De hecho, su versión original es prácticamente imposible de encontrar en el país. Por eso, muchas marcas, pastelerías y chocolaterías decidieron lanzar sus propias versiones, respetando los ingredientes clave que lo volvieron famoso: el chocolate, la crema de pistacho y el crujiente kataifi.
Algunos de ellos son: Mamuschka, la clásica chocolatería argentina, fue una de las primeras en sumarse a la tendencia y desarrolló su propio bombón inspirado en el famoso chocolate. La marca de golosinas Arcor lanzó el nuevo Bon o Bon sabor pistacho, una apuesta que combina tendencia y la esencia clásica que caracteriza a esta línea de bombones. La fórmula que incluye wafer crocante, un relleno cremoso sabor pistacho y una doble cobertura de chocolate amargo, por el momento fue lanzada en Brasil y en la Argentina. “Estamos esperando que lleguen a Tucumán en estos días porque ya se lanzó en el país, costarán alrededor de $800 los bombones y $2.000 los alfajores”, adelantó Griselda, empleada de un kiosco en Córdoba y Muñecas.
Desde Mar del Plata, Havanna presentó su esperada edición limitada: el Alfajor Dubai. Una creación que mezcla lo exótico de Medio Oriente con la tradición argentina del alfajor, y por la que ya se agotó en Tucumán. La presentación incluye una caja con dos unidades: uno de ellos es el nuevo Dubai, con base crocante de kadaif, relleno de pasta de pistacho y cobertura de chocolate con leche; el otro, el clásico Alfajor Mar del Plata, ícono de la marca. “El viernes nos quedamos sin alfajores en todas las sucursales”, explicó una de las empleadas del local ubicado en Congreso de Tucumán 470. El precio del pack es de $7.500. De esta forma, se estima que el valor es de $3.750 cada uno.
Toque artesanal: heladerías y cafeterías se suman
El fenómeno no se quedó solo en las chocolaterías. Varias heladerías del país y de la provincia incorporaron sabores inspirados en el chocolate Dubai. La cadena de helados Lucciano’s presentó su propia versión del chocolate Dubái y luego otra versión con chocolate blanco. Recientemente, la cadena lanzó dos productos más a base de esta semilla: conitos y alfajores con un corazón pistacho con chocolate belga y se suman trocitos de pistacho caramelizado. “Vienen constantemente a preguntar por los productos. El viernes estarán disponibles en el mostrador de los locales de Tucumán. Costará $3.800 el alfajor y los conitos $2.900 cada uno”, adelantó Juan, empleado de la heladería. La caja de seis unidades se vende a $22.800 y la caja de seis conitos tiene un valor de $17.400.
En Indiana Nahas Pastry: desde mediados del año pasado que tienen para ofrecer las barritas Dubai. Dice Nahas que desde que las fabricó se vendieron al instante. “Los pasteleros estamos atentos a las novedades y las implementamos. Hice 15 intentos para lograr el relleno apropiado. Comencé haciendo una ganache y fui cada vez reduciendo la leche porque se cristalizaba. Necesitaba algo que mantenga la fluidez y cremosidad; y que el crujiente no se ablande adentro. Seguí intentando hasta que descubrí que no debía tener nada de agua. Tenía que lograr que los fideos kataifi que van en el relleno, no se ablanden al contacto con la crema, así que resolví dejar el ganache y hacerla con pasta pura de pistachos y chocolate”.
El precio de las tabletas es elevado por la cantidad de pasta de pistacho natural que lleva. Van desde $6.000 las barras de 50 gramos y las de 250 gramos, $22.000. “Es muy versátil el pistacho para usarlo dulce o salado, además del valor nutricional que tiene. Queda bien con alguna fruta ácida o con el chocolate blanco”. También ofrece sticks de chocolate con pistachos caramelizados. Las barras Dubai son las más vendidas y elegidas por los niños, que son ellos los grandes consumidores de pistachos.
Agustina Ressino de Miska Muska: “En la pastelería tenemos muffins, alfajores, tartas, tabletas Dubai, budines, porque está de moda y se vende muchísimo. La tableta y el alfajor son los más elegidos, los niños y adolescentes son los principales compradores”. Además ofrecen un café saborizado de pistacho. La tableta cuesta $9.900 y cada alfajor $5.400.
Julio Liendo de Pipa café: tiene en su carta una croissant que arriba y adentro tiene una crema de chocolate blanco y pistachos con un praliné de pistachos con caramelo salado. “Es un producto bastante caro pero los tucumanos lo aceptan bastante porque es tendencia. Me parece un producto muy bueno y versátil”.
De góndola: mercados y dietéticas con stock
En la cadena Vea, se puede encontrar el producto en una presentación para comer como un snack salado y con cáscaras que cuesta cerca de $4.000 los 100 gramos.
Guillermina trabaja en una dietética de Santa Fe 481 y cuenta que los compradores llegan buscando pistachos con y sin cáscara, natural o salado. “Tenemos dos presentaciones y los precios varían, los pistachos pelados son mucho más caros pero igualmente los compran. Tenemos paquetes de 80 gramos a $7.800, de 150 a $13.600, de 400 a $35.600 y de 800 a $41.000 con cáscara y salados”.
Sofía, de otro local en la misma cuadra, dijo: “Se venden muy rápido. Este último tiempo bajó el precio del kilo y aumentó la venta. Los 100 gramos, salados y con cáscara, cuestan $5.500”.
“Ahora solo tenemos pistachos bañados en chocolate a $3.500 los 100 gramos y también ofrecemos el pistacho salado a $5.000 porque es el que se conserva más tiempo”, dijo Ezequiel de una semillería en Mendoza al 700. Benjamín, vendedor de una dietética contó que llegan por día más de cinco personas a preguntar por pistachos. Luis, de la semillería ubicada en Mendoza y Junín explica que se venden tres kilos por día solo de pistachos salados. El precio ronda los $4.000 por 100 gramos. Facundo, desde su dietética en San Lorenzo 208 de Yerba Buena, explicó que se vende mucho menos el pistacho pelado porque cuesta el doble que el que tiene cáscara.
Nutrición y salud: un fruto con múltiples beneficios
Varios estudios destacan al pistacho como uno de los frutos secos más completos nutricionalmente. Tiene un alto contenido de proteínas vegetales. Es fuente de grasas saludables, principalmente monoinsaturadas. Aporta fibra, lo que contribuye a la saciedad y al tránsito intestinal. Contiene antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, beneficiosos para la salud ocular. Es rico en vitamina B6, potasio, magnesio y fósforo. Según estudios, el pistacho puede “ayudar a regular el colesterol LDL (‘malo’) y mejorar la salud cardiovascular”. Harvard Health Publishing, en su artículo de 2021 sobre frutos secos y longevidad, incluyó al pistacho entre los alimentos que podrían contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 y favorecer la microbiota intestinal, gracias a su contenido en fibra y prebióticos. Consumer Eroski, en 2023, señaló que tiene menor contenido calórico por porción que otros frutos secos. The New York Times advirtió que debe consumirse con moderación por su densidad energética, y que los salados o tostados en exceso pueden aumentar la ingesta de sodio.
Cultivo argentino: San Juan lidera la producción local
En Argentina, la producción de pistachos se concentra principalmente en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. San Juan lidera la producción, seguida de Mendoza y en menor medida La Rioja. También se han registrado cultivos en menor escala en La Pampa y San Luis.
El cultivo de pistacho en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la demanda internacional y las condiciones agroclimáticas favorables en las provincias mencionadas. San Juan, en particular, se ha consolidado como un polo pistachero importante, con proyecciones de ampliar aún más la superficie cultivada.
Las provincias de Mendoza y La Rioja también han mostrado un creciente interés en este cultivo, con inversiones y proyectos de desarrollo que buscan aprovechar el potencial productivo de sus tierras. La zonificación agroclimática realizada por el INTA ha sido clave para identificar las áreas más aptas para el cultivo y reducir los riesgos de inversión.