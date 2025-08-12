 Cómo fortalecer las articulaciones y eliminar el dolor de rodilla con una hierba antioxidante
Cómo fortalecer las articulaciones y eliminar el dolor de rodilla con una hierba antioxidante

Estas hojas se utilizan desde hace cientos de años por sus propiedades curativas.

Después de los 40 años es habitual que aparezcan los dolores de rodillas.
Con el paso de los años empiezan a aparecer algunos dolores. Entre los más frecuentes se encuentran los de articulaciones que tanto afectan al movimiento. Lo recomendable es asistir con un médico especialista para recibir el tratamiento adecuado. Además, hay alimentos antioxidantes que pueden ofrecer sus beneficios para reducir las dolencias.

El alimento lleno de antioxidantes que ayuda a cuidar la memoria después de los 50 años

El alimento lleno de antioxidantes que ayuda a cuidar la memoria después de los 50 años

El colágeno es una una proteína que produce el cuerpo y se encuentra en el pelo, la piel, las uñas, los ligamentos, los tendones y el cartílago. Los alimentos y suplementos que lo contienen son esenciales para volver a tener los movimientos fluidos de la juventud.

La hierba con colágeno para aliviar el dolor de rodilla

Se trata de una hierba también considerada especia que todos tenemos en casa y que se usa por sus múltiples propiedades. El orégano es el condimento que está presente en una amplia variedad de platos y que puede usarse para preparar infusiones y aliviar los dolores de articulaciones.

A nivel externo, el orégano actúa como un analgésico, cicatrizante y antiséptico. Es que, además de ser un antioxidante, esta especia tiene una capacidad antimicrobiana que puede prevenir algunas infecciones. También es analgésico y antiinflamatorio.

Por sus niveles antioxidantes, el orégano ayuda en la producción del colágeno. A partir de los 40 años, el organismo reduce considerablemente la producción de esta proteína.

Para preparar una infusión de orégano solo será necesario agregar dos cucharaditas al agua caliente -no hervida-. Dejar reposar la mezcla durante cinco minutos y pasar por un colador para eliminar los restos de las hojitas.

