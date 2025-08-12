Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

No hay nada mejor que un postre delicioso y a la vez sumamente sencillo de preparar. Ese es el caso de estas galletas mantecadas de almendras, una receta facilísima, no toma más de cinco minutos hacerla y es apta para una amplia variedad de dietas que van desde las sin gluten, sin harinas, cetogénicas, paleo hasta las veganas.
Estas galletas son extremadamente fáciles de hacer y a la vez sumamente saludables. Sus ingredientes tienen alto valor nutricional, como es el caso de la almendra molida que remplaza las harinas refinadas. Por ende este postre es bajo en carbohidratos y contiene grasas saludables propias del fruto seco, donde 28 gramos aportan 13 gramos de grasas buenas o insaturadas, a la vez que contiene una mayor cantidad de fibra. Por último este ingrediente es rico en vitamina E, y magnesio.
¿Cómo preparar las galletas mantecadas con tan solo tres ingredientes?
Esta receta es libre de grasas saturadas propias de la manteca que es reemplazada por el aceite de coco. La combinación entre este último ingrediente y la harina de almendras hacen que estas galletas tomen una textura mantecosa, suave y delicada sin la necesidad de usar grasas con bajos aportes nutricionales.
Hacer esta receta es sumamente sencillo, solo necesitamos los siguientes ingredientes:
Ingredientes
- 1 taza de harina de almendras
- 2 cucharadas y media de azúcar moreno
- 2 cucharadas de aceite de coco derretido
- 1 cucharada de agua
Con estos ingredientes resultarán alrededor de 12 galletitas.
Opcional
Esta receta es sumamente modificable y adaptable a cada gusto. Podemos reemplazar el agua por ½ cucharadita de esencia de vainilla o por jugo de limón o naranja así como la ralladura de alguna de estas frutas. También es posible añadir ½ cucharadita de tus especias favoritas como canela o jengibre.
1. Precalentar el horno a 180 grados y preparar una fuente donde colocar las galletitas.
2. En un bowl mediano mezclar todos los ingredientes. Luego formar bolitas con la masa y colocarlas en la placa para horno separadas unas de otras. Las aplastamos con un vaso para que queden con un centímetro de grosor.
3. Cocinamos en el horno precalentado por 10 a 12 minutos hasta que estén doradas.
4. Sacamos de la placa y dejamos enfriar por 10 minutos y ¡listo! así de sencillo tenemos esta deliciosa receta.