Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Estas galletas son extremadamente fáciles de hacer y a la vez sumamente saludables. Sus ingredientes tienen alto valor nutricional, como es el caso de la almendra molida que remplaza las harinas refinadas. Por ende este postre es bajo en carbohidratos y contiene grasas saludables propias del fruto seco, donde 28 gramos aportan 13 gramos de grasas buenas o insaturadas, a la vez que contiene una mayor cantidad de fibra. Por último este ingrediente es rico en vitamina E, y magnesio.