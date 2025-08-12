 La construcción en Tucumán se inclina hacia proyectos privados y de menor tamaño
Secciones
EconomíaNoticias económicas

La construcción en Tucumán se inclina hacia proyectos privados y de menor tamaño

El Colegio de Arquitectos advierte que el crecimiento se concentra en Yerba Buena y la capital, con un aumento del 64% en obras privadas en un año.

MERCADO. Hay un predominio de los proyectos privados en Tucumán.
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánTafí del ValleYerba BuenaEl ManantialJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

Crisis en la industria del juguete nacional: se duplicaron las importaciones a días del Día del Niño 2025

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a Total Austral

YPF refuerza su dominio en Vaca Muerta con la adquisición de participaciones clave a "Total Austral"

Claudio Zuchovicki analizó los retos que le esperan a Milei después de las elecciones

Claudio Zuchovicki analizó los retos que le esperan a Milei después de las elecciones

De Pablo, sobre el dólar y los precios: Es una pulseada diaria en la que pasan millones de cosas

De Pablo, sobre el dólar y los precios: "Es una pulseada diaria en la que pasan millones de cosas"

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
2

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

Comentarios