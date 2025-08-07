Construcción en Argentina: creció un 13,9% interanual en junio y acumuló una suba del 10,8% en el primer semestre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en junio un crecimiento del 13,9% respecto al mismo mes de 2024. En tanto, el acumulado del primer semestre del año mostró una suba del 10,8% en comparación con igual período del año anterior.
A nivel mensual, el índice de la serie desestacionalizada evidenció una variación positiva del 0,9% frente a mayo de 2025. Sin embargo, el índice serie tendencia-ciclo presentó una caída del 0,8% respecto al mes previo.
El consumo aparente de los insumos para la construcción también reflejó un crecimiento generalizado durante junio. En comparación con igual mes de 2024, se registraron subas de 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos, 51,5% en asfalto, 47,9% en artículos sanitarios de cerámica, 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos, 28,5% en hormigón elaborado, 27,0% en hierro redondo y aceros para la construcción, 19,3% en placas de yeso, 11,6% en cemento portland, 8,7% en el resto de los insumos que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, 5,7% en pinturas para construcción y 2,2% en ladrillos huecos. Por el contrario, se observaron caídas de 4,5% en yeso y 3,9% en cales.
Al observar el acumulado del primer semestre del año, los datos también muestran subas importantes. En comparación con igual período de 2024, el consumo aparente aumentó 65,6% en asfalto, 31,5% en artículos sanitarios de cerámica, 27,8% en placas de yeso, 24,2% en pisos y revestimientos cerámicos, 18,3% en hormigón elaborado, 17,8% en hierro redondo y aceros para la construcción, 12,4% en cemento portland, 9,4% en cales, 9,2% en ladrillos huecos, 9,0% en pinturas para construcción, 7,4% en mosaicos graníticos y calcáreos y 5,6% en yeso.
El único descenso en este período fue de 3,2% en el grupo denominado “resto de los insumos” que contempla grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción.