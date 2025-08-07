Construcción en Argentina: creció un 13,9% interanual en junio y acumuló una suba del 10,8% en el primer semestre

El consumo aparente de los insumos para la construcción también reflejó un crecimiento generalizado durante junio. En comparación con igual mes de 2024, se registraron subas de 62,9% en mosaicos graníticos y calcáreos, 51,5% en asfalto, 47,9% en artículos sanitarios de cerámica, 44,3% en pisos y revestimientos cerámicos, 28,5% en hormigón elaborado, 27,0% en hierro redondo y aceros para la construcción, 19,3% en placas de yeso, 11,6% en cemento portland, 8,7% en el resto de los insumos que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, 5,7% en pinturas para construcción y 2,2% en ladrillos huecos. Por el contrario, se observaron caídas de 4,5% en yeso y 3,9% en cales.