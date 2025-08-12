 Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.
Secciones
SociedadActualidad

Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.
Hace 3 Hs

Bajo la consigna de “Comunicar para Transformar”, la fundación “Mujeres en Red” reconoció mediante certificados a quienes participaron de la capacitación. El Ministerio Fiscal junto con la página losqueayudan.com.ar acompañó la realización de los talleres destinados a 28 ONG. 

Por tal motivo, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, entregó a los trabajos más destacados, celulares provenientes del Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR). 

En su discurso, Jiménez agradeció a los presentes y a sus organizadores por fortalecer la comunicación de instituciones sin fines de lucro de nuestra provincia. “Me emocionó mucho verlos a todos y saber cómo han crecido. Antes se los veía andar cada cual por su lado y ahora están juntos y unidos. Esto nos va a hacer más fuertes. A través de la página y con la capacitación brindada sabrán cómo difundir y hacerse conocidos para mejorar la red. La marcha que realizamos el mes pasado y las reuniones diarias han servido para notar el crecimiento que tuvieron. Debemos continuar trabajando en la unión para hacer una fuerza mayor. Sabemos de la emoción, el entusiasmo y el compromiso que tienen. Vamos bien”, señaló el Ministro Fiscal.

La Red de Mujeres EME impulsa el trabajo de emprendedoras en Graneros

La Red de Mujeres EME impulsa el trabajo de emprendedoras en Graneros

La idea fue potenciar el trabajo social y comunitario promoviendo el acceso a herramientas digitales para una comunicación más efectiva e inclusiva. Alejandra Sandez, de la fundación AME (Atrofia Muscular Espinal) Tucumán, dijo: “Es fundamental crear estas redes para conocernos y transformar”.

Temas Edmundo Jiménez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

Excavaciones en Pompeya brindan nuevos datos

Excavaciones en Pompeya brindan nuevos datos

¿Estamos abandonando las redes sociales?

¿Estamos abandonando las redes sociales?

Recuerdos fotográficos: el ojo izquierdo de Belgrano

Recuerdos fotográficos: el ojo izquierdo de Belgrano

Riesgo nuclear: no se agota en la conmemoración

Riesgo nuclear: no se agota en la conmemoración

El lapsus de Diana Mondino

El lapsus de Diana Mondino

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Países de Europa contra el plan israelí para Gaza

Países de Europa contra el plan israelí para Gaza

Comentarios