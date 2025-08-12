Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.

En su discurso, Jiménez agradeció a los presentes y a sus organizadores por fortalecer la comunicación de instituciones sin fines de lucro de nuestra provincia. “Me emocionó mucho verlos a todos y saber cómo han crecido. Antes se los veía andar cada cual por su lado y ahora están juntos y unidos. Esto nos va a hacer más fuertes. A través de la página y con la capacitación brindada sabrán cómo difundir y hacerse conocidos para mejorar la red. La marcha que realizamos el mes pasado y las reuniones diarias han servido para notar el crecimiento que tuvieron. Debemos continuar trabajando en la unión para hacer una fuerza mayor. Sabemos de la emoción, el entusiasmo y el compromiso que tienen. Vamos bien”, señaló el Ministro Fiscal.