Curso de redes para las ONG: el Ministerio Fiscal acompañó la iniciativa organizada por “Mujeres en Red”.

Bajo la consigna de “Comunicar para Transformar”, la fundación “Mujeres en Red” reconoció mediante certificados a quienes participaron de la capacitación. El Ministerio Fiscal junto con la página losqueayudan.com.ar acompañó la realización de los talleres destinados a 28 ONG.
Por tal motivo, el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, entregó a los trabajos más destacados, celulares provenientes del Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR).
En su discurso, Jiménez agradeció a los presentes y a sus organizadores por fortalecer la comunicación de instituciones sin fines de lucro de nuestra provincia. “Me emocionó mucho verlos a todos y saber cómo han crecido. Antes se los veía andar cada cual por su lado y ahora están juntos y unidos. Esto nos va a hacer más fuertes. A través de la página y con la capacitación brindada sabrán cómo difundir y hacerse conocidos para mejorar la red. La marcha que realizamos el mes pasado y las reuniones diarias han servido para notar el crecimiento que tuvieron. Debemos continuar trabajando en la unión para hacer una fuerza mayor. Sabemos de la emoción, el entusiasmo y el compromiso que tienen. Vamos bien”, señaló el Ministro Fiscal.
La idea fue potenciar el trabajo social y comunitario promoviendo el acceso a herramientas digitales para una comunicación más efectiva e inclusiva. Alejandra Sandez, de la fundación AME (Atrofia Muscular Espinal) Tucumán, dijo: “Es fundamental crear estas redes para conocernos y transformar”.