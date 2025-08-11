Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

La segunda jornada de los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción dejó una fuerte controversia en el ciclismo de ruta contrarreloj. El argentino Mateo Kalejman había cruzado la meta con el mejor tiempo y asegurado, en teoría, la medalla de oro. Sin embargo, horas después fue descalificado por una supuesta irregularidad en la posición del asiento de su bicicleta, tras un reclamo presentado por la delegación colombiana.
Visiblemente molesto, el sanjuanino relató que antes de largar su bicicleta fue revisada en cinco oportunidades y que todas las mediciones habían confirmado que estaba dentro de las normas. “Estoy super decepcionado con los comisarios, es una vergüenza total lo que me han hecho. Salí con la bici en medida y esa inclinación no me favorece en nada. Al contrario, me perjudica: me caigo hacia adelante, pedaleo peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente. No entiendo cómo pueden trabajar así”, expresó.
Kalejman había marcado un tiempo de 47 minutos, 38 segundos y 82 centésimas, superando por más de un minuto al colombiano Samuel Florez, quien tras la sanción heredó el primer puesto con un registro de 49:09.13. El podio se completó con el mexicano José Antonio Prieto De Luna (49:23.25) y el también colombiano Juan Quintero (49:40.02). Incluso, según contó el propio Kalejman, el nuevo campeón le habría manifestado su desacuerdo con la decisión: “Me dijo: ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me sacaste 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto”.
El ciclista argentino no dudó en apuntar contra lo que considera un peso desmedido de Colombia dentro de la organización. “La comisaria deportiva hizo lo que quiso. No sé si el asiento pudo haberse movido en algún bache, pero yo largué con las medidas exactas. Es totalmente injusto. Evidentemente Colombia tiene mucho peso, porque nadie dice nada”, disparó.
La frustración de Kalejman también se alimenta de un antecedente personal. En el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024 ya había vivido un episodio similar que le impidió representar a Argentina en la categoría Sub-23. En aquella ocasión, relató, una comisaria le aseguró que su bicicleta estaba en regla, pero minutos antes de la largada le comunicaron que los acoples superaban en dos milímetros lo permitido. “Fue una impotencia enorme. Preparé esa competencia durante tres meses, entrené en Inglaterra en un túnel de viento y todo lo que hice en ese tiempo fue pensando en esa carrera. Que te saquen así, a último momento, te destroza”, recordó.
Con bronca y decepción, el ciclista argentino se retira de Asunción sin la medalla que había ganado en la ruta, pero con la firme convicción de que fue víctima de una decisión injusta.