Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

La frustración de Kalejman también se alimenta de un antecedente personal. En el Mundial de Ciclismo de Zúrich 2024 ya había vivido un episodio similar que le impidió representar a Argentina en la categoría Sub-23. En aquella ocasión, relató, una comisaria le aseguró que su bicicleta estaba en regla, pero minutos antes de la largada le comunicaron que los acoples superaban en dos milímetros lo permitido. “Fue una impotencia enorme. Preparé esa competencia durante tres meses, entrené en Inglaterra en un túnel de viento y todo lo que hice en ese tiempo fue pensando en esa carrera. Que te saquen así, a último momento, te destroza”, recordó.