 Anses: quiénes dejan de cobrar la AUH en agosto y cómo acceder a la Tarjeta Alimentar
El organismo confirmó que algunos beneficiarios serán dados de baja de la Asignación Universal por Hijo si no cumplen con los requisitos. En agosto, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos y puede llegar hasta $140.000 con el Plan 1000 Días.

ANSES.
Hace 2 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en agosto algunos titulares dejarán de cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) por no cumplir con la presentación obligatoria de la Libreta AUH 2024 o el certificado de salud y educación.

Este requisito es indispensable para mantener el beneficio y, en caso de no presentarlo, ANSES procederá a la baja automática.

Tarjeta Alimentar en agosto: montos y beneficiarios

En agosto, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en meses anteriores, sin aumentos por inflación. El programa, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social junto con ANSES, se acredita de forma automática a:

Titulares de AUH.

Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con Pensión No Contributiva por discapacidad y menores a cargo.

Montos vigentes en agosto 2025:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

La acreditación se realiza en una tarjeta prepaga, utilizable únicamente para la compra de alimentos en comercios adheridos.

El extra del Plan 1000 Días

Pocas familias saben que el Plan 1000 Días otorga un adicional de $42.162 por hijo para menores de hasta 3 años. Este plus se paga junto con la AUH y no requiere inscripción: se acredita automáticamente si el menor está registrado en ANSES.

Con este beneficio, una familia con tres hijos —uno de ellos menor de 3 años— puede recibir más de $140.000 en total entre AUH, Tarjeta Alimentar y el adicional.

Cómo saber si te corresponde

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social.

Revisar en “Programas Alimentarios” si la tarjeta está asignada.

Si no figura y cumplís los requisitos, solicitar el alta en una oficina de ANSES con DNI y la libreta presentada.


