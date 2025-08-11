Atlético Tucumán recibiría hinchas visitantes contra Talleres

Tras la primera experiencia frente a Rosario Central, la comisión directiva de Atlético analiza la posibilidad de recibir hinchas de Talleres para el partido correspondiente a la fecha 6 del torneo Clausura.
“Vamos a tener una reunión con los dirigentes de Talleres. La idea, en principio, es que garanticen que vendrán alrededor de 2.000 hinchas, con el objetivo de cubrir los costos del operativo”, señaló un vocero de la CD. También se evalúa la posibilidad de habilitar el ingreso de fanáticos de River.
2.500 hinchas dirán presente en Salta
Hoy comenzó la venta de entradas para el partido frente a Newell’s, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.
Según pudo averiguar LA GACETA, Atlético vendió alrededor de 2.500 localidades hasta las 15.
Mañana, desde las 9, la venta continuará en la Liga Tucumana, y mañana se podrán adquirir en la boletería sur del estadio Martearena. El “Decano” dispondría de 15.000 entradas para el duelo contra la “Lepra”.
La Reserva enfrentará a Sarmiento en Junín
Mañana, desde las 15, la Reserva de Atlético visitará a Sarmiento en Junín por la quinta fecha del Clausura. El equipo dirigido por Hugo Colace llega con puntaje ideal y en la última jornada superó a Rosario Central por 2 a 0. Por su parte, el conjunto local marcha tercero con siete unidades y buscará acortar distancias con el líder. En el “Decano”, la novedad más importante es el regreso de Enrique Maza a la titularidad en el arco.