Atlético Tucumán recibiría hinchas visitantes contra Talleres

La Reserva enfrentará a Sarmiento en Junín

Mañana, desde las 15, la Reserva de Atlético visitará a Sarmiento en Junín por la quinta fecha del Clausura. El equipo dirigido por Hugo Colace llega con puntaje ideal y en la última jornada superó a Rosario Central por 2 a 0. Por su parte, el conjunto local marcha tercero con siete unidades y buscará acortar distancias con el líder. En el “Decano”, la novedad más importante es el regreso de Enrique Maza a la titularidad en el arco.