 Atlético Tucumán recibiría hinchas visitantes contra Talleres
Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán recibiría hinchas visitantes contra Talleres

“Vamos a tener una reunión con los dirigentes de Talleres. La idea, en principio, es que garanticen que vendrán alrededor de 2.000 hinchas, con el objetivo de cubrir los costos del operativo”, señaló un vocero de la CD.

Matías Vieito/ LA GACETA.
Hace 1 Hs

Tras la primera experiencia frente a Rosario Central, la comisión directiva de Atlético analiza la posibilidad de recibir hinchas de Talleres para el partido correspondiente a la fecha 6 del torneo Clausura. 

“Vamos a tener una reunión con los dirigentes de Talleres. La idea, en principio, es que garanticen que vendrán alrededor de 2.000 hinchas, con el objetivo de cubrir los costos del operativo”, señaló un vocero de la CD. También se evalúa la posibilidad de habilitar el ingreso de fanáticos de River.

2.500 hinchas dirán presente en Salta

Hoy comenzó la venta de entradas para el partido frente a Newell’s, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. 

Según pudo averiguar LA GACETA, Atlético vendió alrededor de 2.500 localidades hasta las 15. 

Mañana, desde las 9, la venta continuará en la Liga Tucumana, y mañana se podrán adquirir en la boletería sur del estadio Martearena. El “Decano” dispondría de 15.000 entradas para el duelo contra la “Lepra”.

Hoy comenzó la venta de entradas para el partido por Copa Argentina en la Liga Tucumana. Analía Jaramillo/LA GACETA.

La Reserva enfrentará a Sarmiento en Junín

Mañana, desde las 15, la Reserva de Atlético visitará a Sarmiento en Junín por la quinta fecha del Clausura. El equipo dirigido por Hugo Colace llega con puntaje ideal y en la última jornada superó a Rosario Central por 2 a 0. Por su parte, el conjunto local marcha tercero con siete unidades y buscará acortar distancias con el líder. En el “Decano”, la novedad más importante es el regreso de Enrique Maza a la titularidad en el arco.

Temas Club Atlético Sarmiento de JunínClub Atlético Talleres de Tafí ViejoClub Atlético Rosario CentralLiga TucumanaTalleresClub Atlético TucumánHugo ColaceTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn

Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

No hubo enfrentamientos entre las parcialidades, dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

"No hubo enfrentamientos entre las parcialidades", dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comentarios