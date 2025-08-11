La Policía minimiza los hechos, pero los vecinos aportan más pruebas sobre los incidentes tras Atlético Tucumán-Rosario Central
Tras el duelo en el Monumental, residentes de la zona difundieron imágenes y videos que contradicen la versión oficial, que había restado gravedad a los disturbios ocurridos en la avenida Juan B. Justo.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas ChileClub Atlético Rosario CentralOsvaldo JaldoViolencia en el fútbolViolenciaJuan B. JustoJosé LuisEugenio Agüero Gamboa
Lo más popular