Clever Ferreira e Ignacio Galván, descartados para el partido entre Atlético Tucumán y Newell's

Durante los trabajos, Leandro Díaz llevó el cronómetro y ordenó el trote junto a Adrián Sánchez, Kevín Ortiz, Marcelo Ortiz, Mateo Bajamich y Miguel Brizuela. Por su parte, Carlos Barrionuevo entrenó con Matías Mansilla, Juan González, Patricio Albornoz y Axel Afonso. La mañana cerró con un fútbol reducido entre chalecos blancos y naranjas, y una tanda de penales con alta efectividad.