Clever Ferreira e Ignacio Galván, descartados para el partido entre Atlético Tucumán y Newell's

Atlético comenzó la semana con noticias preocupantes para Lucas Pusineri. Clever Ferreira e Ignacio Galván se retiraron del entrenamiento para realizarse estudios por posibles lesiones musculares.
“Me lesioné en el complemento, vamos a ver qué dicen los estudios”, expresó el paraguayo.
En la práctica matutina, ocho titulares trabajaron de manera diferenciada. La buena noticia para el cuerpo técnico es que Maximiliano Villa y Lautaro Godoy respondieron bien tras salir con molestias en el encuentro anterior. “Solo fue un calambre. Para nosotros es una final del mundo, hay que dejar la vida por conseguir la victoria”, aseguró Godoy.
Durante los trabajos, Leandro Díaz llevó el cronómetro y ordenó el trote junto a Adrián Sánchez, Kevín Ortiz, Marcelo Ortiz, Mateo Bajamich y Miguel Brizuela. Por su parte, Carlos Barrionuevo entrenó con Matías Mansilla, Juan González, Patricio Albornoz y Axel Afonso. La mañana cerró con un fútbol reducido entre chalecos blancos y naranjas, y una tanda de penales con alta efectividad.
En cuanto a la recuperación, se pudo ver a Renzo Tesuri colaborando con la pelota y a Juan Infante trabajando con normalidad en su puesta a punto.
Este martes, el plantel se entrenará desde las 10, almorzará a las 12.30 y viajará a Salta a las 13 para hospedarse en el hotel de la Liga Salteña, de cara al duelo de mañana por la Copa Argentina.