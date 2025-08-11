"No hubo enfrentamientos entre las parcialidades", dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

El empate sin goles entre Atlético Tucumán y Rosario Central en el estadio Monumental “José Fierro” dejó un saldo de opiniones encontradas sobre el operativo de seguridad. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en diálogo con LG Play, valoró el despliegue policial “La salida también fue rápida y ordenada”, destacó el funcionario. Sin embargo, reconoció un episodio aislado: tres colectivos con simpatizantes se detuvieron y algunos pasajeros descendieron sin autorización, arrojando piedras al personal policial. “No sabemos cuál fue la intención de estas personas. Debían permanecer en los vehículos y seguir rumbo a su provincia”, manifestó. Ante esta situación, la Policía de Tucumán, con intervención de sus cinco grupos de infantería, actuó rápidamente y logró reestablecer el orden en un lapso aproximado de diez minutos. “Estas personas arrojaron piedras hacia el personal policial, que debió realizar algunos disparos disuasivos para garantizar el reembarque”, sostuvo.