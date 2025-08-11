Usurpaciones en El Mollar: imputaron a siete personas por estafa y asociación ilícita

Presentaron un informe con imágenes satelitales del loteo desde el año 2002 hasta 2024 emitido por Catastro. En el mismo se observa que en 2020 apareció la primera construcción en el loteo, en 2023 había tres y en 2024 las restantes. Dijeron que existen constancias para escrituración que fueron emitidas por la subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat entre 2021 y 2023 que están firmadas por Rogel Chaler, que certifican que Castro es el poseedor actual y que está tramitando la escrituración. También citaron múltiples informes realizados por la División de Flora y Fauna, por ingenieros agrimensores en los cuales se advierten irregularidades y construcciones no autorizadas en el terreno en disputa, y mencionaron los boletos de compraventa secuestrados al allanar el domicilio de Castro.