Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
El Mollar: la Justicia evalúa imputar a siete presuntos responsables del “Loteo Gaucho Castro”
La Fiscalía los acusó por presunta asociación ilícita en el “Loteo Gaucho Castro”. El juez resolverá hoy si admite el avance de la causa.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
PROCEDIMIENTOS POLICIALES. Durante el verano, el Gobierno ordenó una serie de operativos para recuperar los terrenos usurpados en El Mollar. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por
Micaela Pinna Otero
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Dique La Angostura
El Mollar
Mónica García de Targa
EDET
Gilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
Comienza una semana completa de paro en la UNT
Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
Kicillof denunció una "campaña sucia" de Milei tras la difusión de un video editado por Adorni
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
Comienza una semana completa de paro en la UNT
Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II
La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
El lapsus de Diana Mondino
Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más