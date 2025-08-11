 Ángel de Brito reveló la gran mentira de María Fernanda Callejón y presentó pruebas contundentes
Ángel de Brito reveló la gran mentira de María Fernanda Callejón y presentó pruebas contundentes

Aprovechó para lanzar fuertes críticas sobre su desempeño y su paso por el ciclo televisivo LAM.

Hace 1 Hs

En medio de la controversia por las denuncias de maltrato dentro del panel de LAM, Ángel de Brito apuntó de forma directa contra María Fernanda Callejón. El conductor recurrió a su cuenta de Twitter para recordar el trato que recibió la actriz durante su separación de Ricky Diotto. Además, aprovechó para lanzar fuertes críticas sobre su desempeño y su paso por el ciclo televisivo.

“Así contaba Callejón cómo la tratamos en LAM cuando se separó del padre de su hija. Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneló) y, como siempre, fue desagradecida, actúa así”, escribió. En el mismo mensaje, de Brito agregó: “Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”.

Ángel fue más allá y decidió compartir un audio que la actriz le había enviado tiempo atrás, poco después de su separación. En el mensaje, se escucha a Callejón decir: “Ya te dije que cuando tenga la necesidad de hablar me voy a sentar en tu programa. Me bancaste, fuiste leal y me apoyaste un montón”, dejando entrever un vínculo cordial en aquel momento.

En esa misma grabación, la artista hablaba sobre la nueva etapa que atravesaba en su vida personal. “Ricky se fue a vivir a su departamento nuevo y Gio estaba re contenta de tener una nueva casita”, expresaba. Estas palabras contrastan con las recientes denuncias de maltrato que ella misma hizo públicas en los últimos días.

La grabación también incluía una propuesta de la actriz para volver al programa. “El viernes sería un buen día para ir, pero eso lo manejás vos con la producción. Estoy acá para ti”, concluyó María Fernanda en aquel audio, mostrando disposición y cercanía hacia el ciclo.

Con la difusión de este material, De Brito buscó evidenciar la diferencia entre las palabras que Callejón expresó en el pasado y las denuncias que sostiene en la actualidad. De este modo, reforzó su postura de que la actriz habría modificado su relato con el paso del tiempo.

