Una papelera busca pasantes de las ingenierías Mecánica y Electrónica

La industria papelera se convierte en una nueva puerta de ingreso al mundo laboral para estudiantes universitarios de Tucumán. La empresa Papelera Tucumán S.A. busca sumar pasantes a su equipo en las áreas de mantenimiento y confiabilidad, con vacantes exclusivas para alumnos avanzados de Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).