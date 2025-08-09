 Una papelera busca pasantes de las ingenierías Mecánica y Electrónica
Una papelera busca pasantes de las ingenierías Mecánica y Electrónica

La convocatoria está dirigida a alumnos avanzados de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, con plazo de inscripción hasta el 13 de agosto.

CONVOCATORIA. Papelera Tucumán busca estudiantes avanzados de ingeniería para sumarlos como pasantes en su planta de Lules. / MEDIOS UNT
Hace 5 Hs

La industria papelera se convierte en una nueva puerta de ingreso al mundo laboral para estudiantes universitarios de Tucumán. La empresa Papelera Tucumán S.A. busca sumar pasantes a su equipo en las áreas de mantenimiento y confiabilidad, con vacantes exclusivas para alumnos avanzados de Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La convocatoria difundida por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facet estará abierta hasta el 13 de agosto y ofrece la posibilidad de trabajar con jornada reducida en la planta de la compañía ubicada en La Reducción, Lules.

Más allá de ser una oportunidad de ingresos, las pasantías se presentan como una instancia clave para aplicar en un entorno productivo los conocimientos adquiridos en las aulas y laboratorios de la universidad.

Requisitos para postularse

Los interesados deben ser estudiantes avanzados preferentemente con el cursado finalizado para evitar que la carga horaria interfiera con las materias pendientes. La búsqueda comprende candidatos con manejo medio o avanzado de herramientas informáticas y disponibilidad para trasladarse hasta la planta industrial.

CONVOCATORIA. Papelera Tucumán busca estudiantes avanzados de ingeniería para sumarlos como pasantes en su planta de Lules. / FACET

La propuesta ofrece una jornada de lunes a viernes, con dos franjas horarias posibles: de 8:30 a 12:30 o de 14:00 a 18:00.

Según la información publicada por la Facet, los aspirantes deberán enviar su currículum vitae a la dirección sbe.facet@herrera.unt.edu.ar antes de la fecha límite. El asunto del correo debe indicar “Papelera Mecánica” o “Papelera Electrónica” según la carrera del postulante.

¿Cómo presentar la documentación?

Uno de los detalles a tener en cuenta es que el archivo del CV no debe superar los 500 KB y se debe adjuntar en formato PDF o DOC. El nombre del archivo tiene que seguir la estructura DNI-NombreCompleto, por ejemplo: 12345678-MarianaGarcia.pdf.

Esta formalidad busca ordenar la recepción de candidaturas, y facilitar la clasificación por parte de la empresa y la Facet.

Tucumán
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán
Jóvenes
