Polémica por los cambios en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026

Uno de los objetivos clave es mejorar el rebufo para facilitar adelantamientos, algo que ya se intentó en 2022 con el efecto suelo. Sin embargo, la historia muestra que los equipos siempre encuentran maneras de recuperar carga aerodinámica, aunque sea en detrimento de la limpieza del aire que sigue a los coches. La configuración Rake, famosa por el dominio de Red Bull, volverá a escena, y los pontones laterales mantendrán una línea similar a la actual, aunque persisten dudas sobre la adopción de un chasis tan extremo como el vigente.