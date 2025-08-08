Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

En pleno receso de verano europeo, Flavio Briatore no se guardó nada y dejó claro que la temporada de Alpine en la Fórmula 1 está lejos de lo que se esperaba. El italiano, que asumió el mando de las decisiones tras la salida de Oliver Oakes, reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado y anticipó que, al regreso de las vacaciones, habrá mayores exigencias para todos, incluido Franco Colapinto.