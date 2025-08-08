 Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto
El histórico dirigente dejó en claro que el descanso no será excusa para no mejorar en la segunda parte del año.

EXPECTANTES. Colapinto y Briatore trabajan para obtener mejores resultados.
Hace 1 Hs

En pleno receso de verano europeo, Flavio Briatore no se guardó nada y dejó claro que la temporada de Alpine en la Fórmula 1 está lejos de lo que se esperaba. El italiano, que asumió el mando de las decisiones tras la salida de Oliver Oakes, reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado y anticipó que, al regreso de las vacaciones, habrá mayores exigencias para todos, incluido Franco Colapinto.

El directivo publicó un mensaje en Instagram donde sostuvo que ha sido un inicio de año complejo, pero que ahora se dirigen a dos semanas de descanso. Aseguró que este parate servirá para ordenar ideas y encarar la segunda parte del campeonato con otra mentalidad.

Briatore fue contundente al describir el presente de Alpine. Comentó que esta es una etapa clave para el desarrollo de la próxima temporada y afirmó que se están viendo avances en ese proyecto. No obstante, advirtió que las buenas intenciones no alcanzan y que espera un cambio real en la actitud del equipo.

También lanzó un mensaje directo para pilotos y técnicos al decir que espera que todos vuelvan de las vacaciones con determinación y espíritu de lucha. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia para todo el plantel, incluido Colapinto, quien todavía no logró el rendimiento esperado con un monoplaza que presenta muchas dificultades técnicas.

El argentino, al igual que el australiano Jack Doohan, a quien desplazó de la butaca, no consiguió sumar puntos en lo que va de la temporada. La campaña de Alpine ha estado marcada por los malos resultados, y la necesidad de un giro drástico en la performance se convirtió en un tema recurrente tras cada Gran Premio.

Mirada hacia el futuro

Con la vista puesta en el próximo año, el dirigente italiano avisó que todos deberán duplicar esfuerzos. La prioridad será mejorar el auto y optimizar el desempeño de los pilotos, en especial el de Colapinto, quien parece tener el camino despejado para completar el resto de la temporada.

